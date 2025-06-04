Янек Мягги: хватит с вас футбола, лучше занимайтесь сексом!

Уже 19 июня на стадионе в Лиллекюла в ворота влетит либо мяч, либо чья-то голова. Клубы в захватывающей серии пенальти нанесут точные удары, а вратарю придется не только отбивать агрессивные атаки соперников, но и отбиваться от обезумевшей публики, которая ворвется на поле в полной уверенности, что она играет в футбол лучше профессионалов, пишет Янек Мягги, член правления Эстонского союза шашек.
В тот момент, когда управление спортом превращается в яростное навязывание личных идеологических взглядов, спорт заканчивается, и начинается политика в стиле «кумовства». Руководить некоммерческими организациями - не просто, даже если там крутятся деньги. Это скорее посвящение своей жизни и добровольного труда делу, которое ты любишь и без которого не можешь жить.