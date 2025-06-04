Янек Мягги: хватит с вас футбола, лучше занимайтесь сексом!

В тот момент, когда управление спортом превращается в яростное навязывание личных идеологических взглядов, спорт заканчивается, и начинается политика в стиле «кумовства». Руководить некоммерческими организациями - не просто, даже если там крутятся деньги. Это скорее посвящение своей жизни и добровольного труда делу, которое ты любишь и без которого не можешь жить.

Золотое правило выборов гласит: у новичка преимущество свежести, у ветерана - опыта. Обычно новичок увядает быстрее, чем избиратели могут себе представить в своих серых грезах (не нужно называть ни одной партии, чтобы вспомнить несколько таких примеров), а старожил продолжает двигаться по накатанным рельсам. Это не всегда плохо, ведь новое может оказаться хуже.