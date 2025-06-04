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Янек Мягги: хватит с вас футбола, лучше занимайтесь сексом!

Янек Мягги.

Уже 19 июня на стадионе в Лиллекюла в ворота влетит либо мяч, либо чья-то голова. Клубы в захватывающей серии пенальти нанесут точные удары, а вратарю придется не только отбивать агрессивные атаки соперников, но и отбиваться от обезумевшей публики, которая ворвется на поле в полной уверенности, что она играет в футбол лучше профессионалов, пишет Янек Мягги, член правления Эстонского союза шашек.

В тот момент, когда управление спортом превращается в яростное навязывание личных идеологических взглядов, спорт заканчивается, и начинается политика в стиле «кумовства». Руководить некоммерческими организациями - не просто, даже если там крутятся деньги. Это скорее посвящение своей жизни и добровольного труда делу, которое ты любишь и без которого не можешь жить.

Золотое правило выборов гласит: у новичка преимущество свежести, у ветерана - опыта. Обычно новичок увядает быстрее, чем избиратели могут себе представить в своих серых грезах (не нужно называть ни одной партии, чтобы вспомнить несколько таких примеров), а старожил продолжает двигаться по накатанным рельсам. Это не всегда плохо, ведь новое может оказаться хуже.

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