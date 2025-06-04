Уездный суд снизил назначенный Olerex штраф более чем в шесть раз

Тартуский уездный суд в среду, 4 июня, значительно снизил сумму штрафа, ранее наложенного в рамках производства о проступке Департаментом окружающей среды на крупнейшего продавца топлива в Эстонии - компанию Olerex - за нарушение обязательств по использованию биотоплива. Суд учел, что нарушение не было умышленным, не нанесло ущерба окружающей среде и не принесло компании экономической выгоды.