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Уездный суд снизил назначенный Olerex штраф более чем в шесть раз

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Тартуский уездный суд в среду, 4 июня, значительно снизил сумму штрафа, ранее наложенного в рамках производства о проступке Департаментом окружающей среды на крупнейшего продавца топлива в Эстонии - компанию Olerex - за нарушение обязательств по использованию биотоплива. Суд учел, что нарушение не было умышленным, не нанесло ущерба окружающей среде и не принесло компании экономической выгоды.

Изначально Департамент окружающей среды назначил компании Olerex административный штраф в размере шести миллионов евро за нарушение обязательств по использованию биотоплива в 2023 году. Однако Тартуский уездный суд снизил эту сумму в 6,6 раза - до 900 тысяч евро.

По словам представителя Olerex, присяжного адвоката Оливера Няэса, суд признал, что компания действовала добросовестно и выполнила все необходимые меры для соблюдения обязательств, руководствуясь своими лучшими знаниями.

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