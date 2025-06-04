Суд приостановил бурение скважины для нужд завода: местные жители подозревают, что их отравили

Суд приостановил строительство скважины для завода по розливу минеральной воды в Вяймела, Вырумаа. Причиной стало то, что из сверхглубокой скважины вырвался ядовитый сероводород, из-за чего местные жители почувствовали недомогание и стали опасаться, что вся питьевая вода в округе может быть загрязнена.
Жительница Вяймела Кайе Пенса говорит, что в последнее время чувствует неприятный запах тухлых яиц в своем саду и в окрестностях мызы Вяймела: «Странный, неприятный запах. У меня очень чувствительные глаза, стало труднее концентрироваться».