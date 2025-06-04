Гуманитарный фонд Газы приостановил раздачу помощи после гибели палестинцев; Израиль нанес новые удары по сектору

ЦАХАЛ заявил, что военные открыли огонь, когда обнаружили подозрительных лиц, которые двигались в их направлении, «отклоняясь от установленных маршрутов доступа».

Это уже третий за последние дни инцидент рядом с центром GHF, закончившийся гибелью людей.

Израиль заявляет, что производил только предупредительные выстрелы в сторону отдельных лиц, но расследует свидетельства очевидцев о том, что военные открыли огонь по толпе.

В самом фонде настаивают на том, что в его распределительных центрах никто не был убит или ранен, и обвиняет ХАМАС в распространении лжи.

Однако фонд признал, что не контролирует активную зону боевых действий за пределами своих периметров. Теперь он заявляет, что приостановит деятельность на один день для проведения ремонтных работ и реорганизации в связи с большим числом людей, пытающихся получить помощь.

Спорные методы

С начала работы Гуманитарного фонда Газы на минувшей неделе его деятельность подвергалась критике.

За день до начала работы фонда его исполнительный директор подал в отставку. ООН и многие гуманитарные организации отказались сотрудничать с GHF, заявив, что планы фонда противоречат гуманитарным принципам и могут предполагать «использование помощи в качестве оружия».

Представители ООН считают, что работа GHF ставит под угрозу жизнь мирных жителей и служит военным целям Израиля.