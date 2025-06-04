Гуманитарный фонд Газы приостановил раздачу помощи после гибели палестинцев; Израиль нанес новые удары по сектору

Израильско-американский Гуманитарный фонд Газы, созданный для распределения помощи жителям палестинского анклава, решил на сутки прекратить раздачу продовольствия, чтобы реорганизовать работу; рядом с его объектами уже несколько дней гибнут люди. Тем временем, по данным медиков и очевидцев, по меньшей мере 12 палестинцев были убиты и несколько человек получили ранения в результате израильского авиаудара по школе в западной части города Хан-Юнис на юге сектора Газа, пишет Би-би-си.
Как говорят очевидцы, израильский беспилотник ударил по двум палаткам, в которых находились десятки перемещенных лиц, в том числе женщины и дети, бежавшие из районов к востоку от Хан-Юниса.
Местные журналисты и активисты заявили, что школа недавно приняла сотни перемещенных жителей из района аль-Амаль в центре Хан-Юниса после того, как израильские самолеты сбросили листовки с призывом к жителям покинуть этот район.
Израильская армия пока не комментировала сообщения об ударе по школе.
Раздача помощи приостановлена после гибели людей
Гуманитарный фонд Газы (GHF) сообщил, что в среду закроет свои объекты для «обновления, реорганизации и повышения эффективности».
В своем заявлении организация сообщает, что обратилась к израильским военным с просьбой «регулировать движение пешеходов» вблизи границ военной зоны, чтобы снизить риск «путаницы или эскалации».
GHF сообщил, что намерен разработать более четкие инструкции для палестинцев и улучшить подготовку своего персонала. «Нашим главным приоритетом остается обеспечение безопасности и достоинства гражданских лиц, получающих помощь», — говорится в заявлении.
Ранее израильские военные предупредили, что в среду дороги, ведущие к объектам GHF, будут считаться «зонами боевых действий».
В отдельном сообщении Армия обороны Израиля заявила, что людям будет запрещено входить в центры распределения помощи и передвигаться по дорогам, ведущим к ним.
Накануне подконтрольное движению ХАМАС Управление гражданской обороны Газы сообщило, что израильские войска обстреляли территории около центра распределения помощи, в результате чего погибли по меньшей мере 27 палестинцев.
ЦАХАЛ заявил, что военные открыли огонь, когда обнаружили подозрительных лиц, которые двигались в их направлении, «отклоняясь от установленных маршрутов доступа».
Это уже третий за последние дни инцидент рядом с центром GHF, закончившийся гибелью людей.
Израиль заявляет, что производил только предупредительные выстрелы в сторону отдельных лиц, но расследует свидетельства очевидцев о том, что военные открыли огонь по толпе.
В самом фонде настаивают на том, что в его распределительных центрах никто не был убит или ранен, и обвиняет ХАМАС в распространении лжи.
Однако фонд признал, что не контролирует активную зону боевых действий за пределами своих периметров. Теперь он заявляет, что приостановит деятельность на один день для проведения ремонтных работ и реорганизации в связи с большим числом людей, пытающихся получить помощь.
Спорные методы
С начала работы Гуманитарного фонда Газы на минувшей неделе его деятельность подвергалась критике.
За день до начала работы фонда его исполнительный директор подал в отставку. ООН и многие гуманитарные организации отказались сотрудничать с GHF, заявив, что планы фонда противоречат гуманитарным принципам и могут предполагать «использование помощи в качестве оружия».
Представители ООН считают, что работа GHF ставит под угрозу жизнь мирных жителей и служит военным целям Израиля.
Как отмечает корреспондент Би-би-си Том Бэйтман, GHF накануне обвинил международные СМИ в распространении лжи и «откровенных выдумок» о гибели людей на его объектах. Эти обвинения не соответствуют действительности, поскольку в публикациях прессы четко указывалось, что палестинцы были убиты, когда направлялись к центрам GHF.
Так же как израильские и американские официальные лица, в своих публичных заявлениях фонд говорит только о гибели и ранениях «на территории или вблизи» своих объектов.
Некоторые аналитики рассматривают этот проект как часть более широкой операции Израиля, цель которой - уморить голодом ХАМАС и связанных с группировкой людей.
GHF отрицает, что преследует какие-либо политические или военные цели, и заявляет о своей независимости. В фонде сообщили, что накануне распределили содержимое 21 грузовика с продовольствием, при этом во время последнего перемирия ООН доставляла около 600 грузовиков в день.
Однако представитель ЮНИСЕФ в Газе Джеймс Элдер в интервью Би-би-си сказал, что GHF лишь делает вид, что оказывает помощь.
«Нам действительно не хватает крупных организаций, которые доставляли бы 500-600 грузовиков в день. Вместо этого речь идет о 500-600 коробках в день, которые поступают отдельным людям», - сказал он.
Израиль заявляет, что новая система распределения помощи необходима, потому что ХАМАС крал продовольствие, предназначенное для жителей Газы.
Группировка всегда отрицала эти обвинения, а администрация предыдущего президента США Джо Байдена заявляла, что даже если это и так, масштабы краж гуманитарной помощи не были столь велики, чтобы оправдать прекращение поставок ООН в Газу.
Совет Безопасности ООН планирует вечером в среду проголосовать по резолюции, призывающей к прекращению огня, обеспечению беспрепятственного доступа гуманитарной помощи в сектор Газа и немедленному и безусловному освобождению заложников.
Последнее голосование по этому вопросу прошло в ноябре, тогда США заблокировали проект резолюции, призывающий к прекращению боевых действий.
Как работает GHF и что известно о его создании
Модель ООН предполагает доставку гуманитарной помощи в в 400 точек по всей территории сектора Газа. Но GHF работает по другому принципу: он создает крупные центры распределения, куда палестинцы должны добираться самостоятельно.
Израильская армия расчистила для них несколько зон с усиленными мерами безопасности на окраинах Газы.
Базы фонда охраняют израильские военные и вооруженные американские охранники, организацию возглавляет бывший сотрудник гуманитарной службы правительства США Джон Акри. Первый исполнительный директор фонда Джейк Вуд ушел в отставку на этапе создания проекта, заявив, что фонд нарушает важнейшие гуманитарные принципы независимости и нейтралитета.
Организация отказывается раскрывать источники своего финансирования, заявляя, что соблюдение конфиденциальности доноров соответствует практике других зарегистрированных некоммерческих организаций в США. Джон Акри до сих пор отказывается давать интервью, его пресс-секретарь также еще ни разу не общался с прессой.
ООН распределяет помощь на основе реестра населения, поэтому все жители гарантированно должны получать продовольствие. В новых распределительных центрах GHF этого не происходит.
Видео, опубликованное GHF, показывает, что коробки с едой складываются штабелями, и палестинцы берут все, что могут унести.
Это означает, что они начинают собираться вскоре после полуночи, чтобы занять место в первых рядах, и бросаются к запасам еды, когда пункт помощи открывается утром.
В образовавшейся давке получить еду удается не всем, хуже всего приходится больным и пожилым людям.