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КРИСТЕЛЬ ВАЙНО Брак не важен, пока отношения не закончатся

Свадьба. Фото иилюстративное.

В наши дни брак не всегда центральная часть построения отношений. Люди живут вместе, растят детей, делят быт, не оформляя свои отношения официально. Для многих это сознательный выбор, который в народе называют «гражданским браком». Однако часто не осознают последствий, которые наступают при разрыве таких отношений. Почему-то многие рассчитывают на правовую защиту, характерную для брака, даже если отношения никогда не были зарегистрированы, пишет Кристель Вайно, адвокат бюро Lepmets & Nõges.

В Эстонии уже полтора года действует равенство браков - законопроект, вызвавший жаркие споры как в Рийгикогу, так и в обществе. Помимо равенства браков, наконец-то была разрешена многолетняя правовая неразбериха: после вступления в силу. Закона о сожительстве в 2016 году необходимые подзаконные акты так и не были приняты. Теперь этот вопрос урегулирован, и регистрация сожительства дает парам права, схожие с брачными, а также соответствующие обязанности.

Будем честны: когда в животе порхают бабочки и сердце полно любви, никто не думает о возможном расставании. В эйфории счастья никто не хочет обсуждать, что будет, если… Но на самом деле это необходимо. Это так же важно, как заранее позаботиться о вопросах наследования.

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