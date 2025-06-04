РЕШЕНО Эстония выходит из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

В среду Рийгикогу принял закон, согласно которому Эстония - в связи с ухудшением ситуации с безопасностью - выходит из Оттавской конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении.
За выход из конвенции проголосовал 81 член Рийгикогу из 101.
В пояснительной записке к проекту говорится, что с тех пор, как Эстония более 20 лет назад ратифицировала Оттавскую конвенцию, обстановка в области безопасности в Европе и регионе Балтийского моря значительно ухудшилась, а военная угроза для стран-членов НАТО возросла.
«Эстония присоединилась к Оттавской конвенции более 20 лет назад. С тех пор обстановка безопасности в Европе и регионе Балтийского моря значительно ухудшилась, а военная угроза для стран-членов НАТО возросла», - отмечается в записке.
«Россия продолжает жестокую и неоправданную агрессивную войну против своего соседа Украины, преследуя свои империалистические цели, нарушает свои международные обязательства, включая нормы международного гуманитарного права, и представляет самую серьезную и долгосрочную угрозу для безопасности в евроатлантическом пространстве», - подчеркивается в пояснительной записке.
Как ранее заявил, представляя законопроект в Рийгикогу министр иностранных дел Маргус Цахкна, Россия не является участником Оттавской конвенции и широко использует противопехотные мины в войне против Украины, заминировав более 170 тысяч квадратных километров украинской территории.
«В то же время, Украина не имеет юридической возможности самостоятельно применять противопехотные мины против российских войск, чтобы помешать оккупантам грабить и минировать свою территорию, поскольку Украина является участником Оттавской конвенции», - сказал Цахкна.
«Уроки войны России против Украины ясно показывают, что когда страна в одностороннем порядке накладывает на себя ограничения на вооружение, которые ее противник не соблюдает и не будет соблюдать, она ставит себя в невыгодное положение по сравнению с противником», - сказал он.
По словам министра иностранных дел, выход из Оттавской конвенции предоставит Силам обороны больше гибкости и свободы в выборе систем и решений вооружения, которые можно будет при необходимости использовать для укрепления обороноспособности Эстонии.
«Выход из Оттавской конвенции не повлияет на приверженность Эстонии целям и нормам международного гуманитарного права, - сказал Цахкна. - Мы по-прежнему привержены ограничению воздействия военных действий на гражданское население и защите жертв вооруженных конфликтов, в том числе путем поддержки проектов по гуманитарному разминированию».
Помимо Эстонии, к процессу выхода из Оттавской конвенции приступили Латвия, Литва, Польша и Финляндия. Парламенты Латвии и Литвы уже приняли соответствующие законы, а парламенты Финляндии и Польши проведут дебаты по этому вопросу в ближайшее время.
Оттавская конвенция вступила в силу в 1999 году, а Эстония присоединилась к ней в 2004 г. Выход из конвенции вступает в силу через шесть месяцев после уведомления при условии, что на момент выхода страна не участвует в вооруженном конфликте.