РЕШЕНО Эстония выходит из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

За выход из конвенции проголосовал 81 член Рийгикогу из 101.

В пояснительной записке к проекту говорится, что с тех пор, как Эстония более 20 лет назад ратифицировала Оттавскую конвенцию, обстановка в области безопасности в Европе и регионе Балтийского моря значительно ухудшилась, а военная угроза для стран-членов НАТО возросла.

«Эстония присоединилась к Оттавской конвенции более 20 лет назад. С тех пор обстановка безопасности в Европе и регионе Балтийского моря значительно ухудшилась, а военная угроза для стран-членов НАТО возросла», - отмечается в записке.

«Россия продолжает жестокую и неоправданную агрессивную войну против своего соседа Украины, преследуя свои империалистические цели, нарушает свои международные обязательства, включая нормы международного гуманитарного права, и представляет самую серьезную и долгосрочную угрозу для безопасности в евроатлантическом пространстве», - подчеркивается в пояснительной записке.

Как ранее заявил, представляя законопроект в Рийгикогу министр иностранных дел Маргус Цахкна, Россия не является участником Оттавской конвенции и широко использует противопехотные мины в войне против Украины, заминировав более 170 тысяч квадратных километров украинской территории.

«В то же время, Украина не имеет юридической возможности самостоятельно применять противопехотные мины против российских войск, чтобы помешать оккупантам грабить и минировать свою территорию, поскольку Украина является участником Оттавской конвенции», - сказал Цахкна.