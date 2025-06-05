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Эстония подключается к будущему: сотовые операторы строят свои ИТ-империи

Сотовые операторы сегодня уже не только связисты, но и разработчики.

Эстонские сотовые операторы начинают перекраивать структуру своих сервисов, все больше сосредотачиваясь не просто на предоставлении услуг связи, а предлагая готовые инфраструктурные решения. Ориентированы они, прежде всего, на крупные компании, причем не только внутри страны.

Недавно Telia объявила о покупке партнерской компании-разработчика, софтверного предприятия Iglu. Таким образом оператор пополнит свою базу клиентами Iglu, среди которых LHV, система э-резидентства, плюс в портфеле нового актива - участие в реализации крупных ИТ-проектов, в том числе нового госпортала о здоровье. Iglu также является одним из создателей Mobiil-ID.

Сумму сделки в Telia не называют, однако, по словам руководителя бизнес-подразделения Telia Eesti Кристьяна Кукка, оборот ИТ-инфраструктурных решений в портфеле услуг оператора уже догнал мобильный бизнес в сегменте крупных клиентов.

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