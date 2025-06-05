Эстония подключается к будущему: сотовые операторы строят свои ИТ-империи

Эстонские сотовые операторы начинают перекраивать структуру своих сервисов, все больше сосредотачиваясь не просто на предоставлении услуг связи, а предлагая готовые инфраструктурные решения. Ориентированы они, прежде всего, на крупные компании, причем не только внутри страны.
Недавно Telia объявила о покупке партнерской компании-разработчика, софтверного предприятия Iglu. Таким образом оператор пополнит свою базу клиентами Iglu, среди которых LHV, система э-резидентства, плюс в портфеле нового актива - участие в реализации крупных ИТ-проектов, в том числе нового госпортала о здоровье. Iglu также является одним из создателей Mobiil-ID.