Эстония подключается к будущему: сотовые операторы строят свои ИТ-империи

Сотовые операторы сегодня уже не только связисты, но и разработчики.

Эстонские сотовые операторы начинают перекраивать структуру своих сервисов, все больше сосредотачиваясь не просто на предоставлении услуг связи, а предлагая готовые инфраструктурные решения. Ориентированы они, прежде всего, на крупные компании, причем не только внутри страны.