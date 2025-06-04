Евросоюз продлит временную защиту для украинцев

«Мы предоставляем защиту спасающимся от российской агрессии против Украины c 2022 года и продолжаем это делать. И вместе с Украиной мы прокладываем путь для того, чтобы люди могли вернуться и отстроить свои дома, как только это станет безопасным», - заявила фон дер Ляйен.

В Еврокомиссии мотивировали свое решение «продолжением незаконных атак России» и «нестабильной ситуацией в Украине». В Брюсселе считают, что продление временной защиты до марта 2007 года даст «правовую определенность» украинским беженцам и самим странам-членам, а также будет гарантировать, что к тем, кто находится под временной защитой, будут применяться одинаковые стандарты по всей территории ЕС, говорится в сообщении Еврокомиссии. В то же время продление временного статуса позволит создать благоприятные условия для возвращения украинцев домой.

Беженцам позволят перейти в другие правовые статусы в ЕС