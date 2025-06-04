Евросоюз продлит временную защиту для украинцев

Еврокомиссия предложила странам-членам ЕС продлить действие статуса временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2027 года и ввести должность специального уполномоченного по вопросам украинцев в ЕС. Об этом в среду, 4 июня, объявила в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет Deutsche Welle.
«Мы предоставляем защиту спасающимся от российской агрессии против Украины c 2022 года и продолжаем это делать. И вместе с Украиной мы прокладываем путь для того, чтобы люди могли вернуться и отстроить свои дома, как только это станет безопасным», - заявила фон дер Ляйен.
В Еврокомиссии мотивировали свое решение «продолжением незаконных атак России» и «нестабильной ситуацией в Украине». В Брюсселе считают, что продление временной защиты до марта 2007 года даст «правовую определенность» украинским беженцам и самим странам-членам, а также будет гарантировать, что к тем, кто находится под временной защитой, будут применяться одинаковые стандарты по всей территории ЕС, говорится в сообщении Еврокомиссии. В то же время продление временного статуса позволит создать благоприятные условия для возвращения украинцев домой.
Беженцам позволят перейти в другие правовые статусы в ЕС
По данным Еврокомиссии, более 4,3 миллиона украинцев с начала агрессии России против Украины «нашли безопасность и убежище в ЕС». Чтобы принять такое количество перемещенных лиц, в марте 2022 года Евросоюз впервые за свою историю активизировал Директиву о временной защите (TPD). Максимальный срок действия TPD составляет три года, но Еврокомиссия уже продлевала этот срок на дополнительный год и решила сделать это еще раз, чтобы «дать возможность странам-членам подготовиться к скоординированному выходу из временной защиты» в соответствии с рекомендациями, которые Еврокомиссия предложила Европейскому совету.
Еврокомиссия советует предоставить возможность тем беженцам, которые уже интегрировались в общество принимающей страны, – выучили язык, нашли работу или получают образование - перейти к соответствующим национальным статусам государств-членов ЕС. Это могут быть виды на жительство на основе трудоустройства, образования, исследовательской деятельности или предоставление национального статуса долгосрочного резидента.
В ЕС появятся информационные хабы для украинских беженцев
Рекомендации учитывают также и потребности украинцев, которые хотят вернуться домой. Чтобы обеспечить постепенное возвращение и реинтеграцию беженцев, «учитывая потребности и возможности Украины», Еврокомиссия предлагает организовывать ознакомительные визиты, которые позволят украинцам, колеблющимся по поводу возвращения, «принять обоснованное решение». «Государства-члены также должны создать специальные программы добровольного возвращения в тесной координации с украинскими властями, чтобы обеспечить постепенное возвращение домой после завершения временной защиты», - говорится в рекомендациях.
Кроме того, Еврокомиссия предлагает странам-членам в сотрудничестве с украинскими властями создавать Unity Hubs - своеобразные многоцелевые информационные центры, способствующие как интеграции беженцев в странах ЕС, так и их возвращению домой в Украину.
Еврокомиссия обещает профинансировать их из бюджета Фонда убежища, миграции и интеграции (AMIF). Чтобы помочь странам-членам без проблем завершить действие временной защиты, Еврокомиссия решила также назначить специального уполномоченного по вопросам украинцев в ЕС.
Однако в Еврокомиссии подчеркивают, что в случае если обстоятельства в Украине изменятся и это «позволит постепенное возвращение и постепенную реинтеграцию», в Европейский совет может быть внесено предложение о приостановлении временной защиты раньше предусмотренной даты его окончания.
Чтобы предложение Комиссии по продлению временной защиты для украинцев до 2027 года и предложение о рекомендациях вступило в силу, его должен официально принять Европейский совет.