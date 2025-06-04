Окружной суд частично оправдал Майлис Репс, но увеличил компенсацию в пользу государства

В части обвинения в использовании средств министерства для организации дня рождения для сотрудников и представителей подведомственных учреждений окружной суд признал Майлис Репс невиновной. Суд отметил, что мероприятие можно считать мотивационным, несмотря на то, что оно прошло в день рождения министра.

В то же время окружной суд оставил в силе обвинительный приговор в части организации ужина для однопартийцев за счет министерства в ресторане Mon Repos.

Суд также решил, что обвинения в оплате министерством проживания водителя во время WRC Rally Estonia были необоснованны.

Окружной суд назначил Майлис Репс большую компенсацию ущерба в пользу государства, чем уездный суд. Ранее уездный суд признал, что ущерб был нанесен из-за поручений в личных интересах, но отказался назначать компенсацию, поскольку точный размер ущерба определить невозможно. Представитель государства в апелляции указал, что в таких случаях закон позволяет определить сумму компенсации ориентировочно, и с этим доводом окружной суд согласился.

В итоге признание вины Майлис Репс в присвоении и мошенничестве, а также назначенное наказание - 1 год и 5 месяцев лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком - остаются в силе.

Окружной суд отклонил ходатайства защиты о присуждении компенсации Майлис Репс за ущерб, причиненный в ходе процесса, а также о возложении на прокуратуру обязанности принести извинения.

Окружной суд также изменил решение уездного суда в части распределения судебных расходов. Согласно новому решению, Майлис Репс должна возместить Эстонской Республике юридические расходы пострадавшей стороны, понесенные на досудебной стадии и в уездном суде, на сумму 46 426,5 евро. Кроме того, государству в качестве органа производства достаются расходы в размере 17 000 евро, а в качестве потерпевшей стороны - 14 119,5 евро. Также суд постановил взыскать с государства в пользу Майлис Репс 52 000 евро в счет оплаты ее адвокатам.