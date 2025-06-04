Бывший глава Кассы по безработице может сменить на посту волостного старейшины бывшего мэра Таллинна

Волостной старейшина Йыгева, бывший мэр Таллинна Таави Аас в понедельник со второй попытки был избран на пост старейшины волости Пыльтсамаа. Теперь волостной управе Йыгева нужен новый руководитель. На эту должность был предложен бывший глава Кассы по безработице Меэлис Паавель.
Согласно коалиционному соглашению, должность Йыгеваского волостного старейшины принадлежит Центристской партии. Паавель, проживающий в Паламузе, не скрывал, что члены отделения Центристской партии в Йыгева действительно просили его стать волостным старейшиной.