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Бывший глава Кассы по безработице может сменить на посту волостного старейшины бывшего мэра Таллинна

Перевод: Павел Соболев
Меэлис Паавел.

Волостной старейшина Йыгева, бывший мэр Таллинна Таави Аас в понедельник со второй попытки был избран на пост старейшины волости Пыльтсамаа. Теперь волостной управе Йыгева нужен новый руководитель. На эту должность был предложен бывший глава Кассы по безработице Меэлис Паавель.

Согласно коалиционному соглашению, должность Йыгеваского волостного старейшины принадлежит Центристской партии. Паавель, проживающий в Паламузе, не скрывал, что члены отделения Центристской партии в Йыгева действительно просили его стать волостным старейшиной.

Паавель, возглавлявший Кассу по безработице в течение 22 лет, в прошлом году объявил, что больше не будет баллотироваться на эту должность и планирует насладиться отпуском. Его последний рабочий день в Кассе по безработице был 16 апреля. Однако отпуск может оказаться недолгим, поскольку его родному муниципалитету нужен новый руководитель.

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