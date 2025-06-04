Бывший глава Кассы по безработице может сменить на посту волостного старейшины бывшего мэра Таллинна

Паавель, возглавлявший Кассу по безработице в течение 22 лет, в прошлом году объявил, что больше не будет баллотироваться на эту должность и планирует насладиться отпуском. Его последний рабочий день в Кассе по безработице был 16 апреля. Однако отпуск может оказаться недолгим, поскольку его родному муниципалитету нужен новый руководитель.