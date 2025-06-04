Говядина Веллингтон с бледными поганками. В Австралии женщину судят по подозрению в отравлении родственников

В Австралии уже больше месяца идет суд над Эрин Паттерсон: 50-летняя женщина обвиняется в отравлении своих родственников (родителей мужа и его дяди с тетей) бледными поганками, которые она добавила в говядину Веллингтон. Трое из четырех гостей, присутствовавших на обеде, скончались в больнице.
Паттерсон не признает свою вину, и защита настаивает на том, что отравление было трагической случайностью, а не спланированным убийством.
Роковой обед
29 июля 2023 года. Эрин Паттерсон пригласила на обед своего почти уже бывшего мужа Саймона, его родителей Дона и Гейл Паттерсон, и его тетю и дядю - Хезер и Яна Уилкинсон. Она сказала, что хочет обсудить свои проблемы со здоровьем и как рассказать о них детям (у нее с Саймоном - двое детей).
Саймон на обед не пришел, а остальным Эрин во время обеда рассказала, что у нее диагностировали рак яичников. В меню была говядина Веллингтон (говяжья вырезка, запеченная с грибами в слоеном тесте) с соусом.
На следующий день все гости были госпитализированы с симптомами, похожими на отравление. 4 августа Гейл Паттерсон и Хезер Уилкинсон скончались в больнице. 5 августа умер и Дон Паттерсон.
Ян Уилкинсон выжил: он покинул госпиталь 23 сентября 2023 года, почти через два месяца после обеда, проведя несколько месяцев в отделении интенсивной терапии.
Сама Эрин тоже обратилась в больницу через два дня после обеда с жалобами на диарею. Врач предупредил ее, что она могла отравиться поганками, и порекомендовал госпитализацию.
Но Эрин Паттерсон вопреки совету врача покинула больницу.
Полиция впервые допросила Эрин Паттерсон и провела обыск в ее доме 5 августа, в день смерти ее свекра. Задержали ее 2 ноября 2023 года - тогда же Паттерсон предъявили обвинения в убийстве родителей и тети мужа и покушении на убийство его дяди.
Суд над Паттерсон начался 29 апреля 2025 года. В суде уже выступили около 50 свидетелей и экспертов, Саймон Паттерсон, их дети, единственный выживший гость Ян Уилкинсон и сама Эрин.
Семья Паттерсон
Эрин Паттерсон 50 лет. Она познакомилась с Саймоном в начале 2000-х годов. В 2007 году они поженились, вскоре у пары родились дети - в 2009 и 2014 году. Правда, за все это время чета Паттерсон несколько раз расходилась, и в итоге они окончательно расстались - но не развелись - в 2015 году, рассказал Саймон в суде.
Расставание было весьма мирным вплоть до конца 2022 года, но затем их отношения охладились на фоне вопросов о выплате алиментов. Как рассказал Саймон в суде, они с Эрин стали реже переписываться.
Эрин жаловалась подругам в Фейсбуке, что из-за мужа ее отношения с его родителями стали хуже. Говорила она и о том, что Саймон пытается манипулировать ею и ее детьми.
В суде ее подруги рассказали, что Эрин называла своего мужа жестоким, а сын описал отношения родителей как плохие и сказал, что его отец «делает многое, чтобы навредить маме».
Тем не менее, Паттерсоны вместе растили детей и регулярно виделись, в том числе в церкви, где дядя Саймона был пастором.
Именно во время службы 16 июля 2023 года Эрин и пригласила Саймона и членов его семьи на обед.
Саймон сначала согласился, но вечером накануне обеда написал Эрин, что ему некомфортно приходить в гости, и он предпочел бы обсудить ее здоровье по телефону.
Эрин ответила на это, что очень разочарована.
«Я провела много часов на этой неделе, готовясь к обеду, это было выматывающе, учитывая проблемы, с которыми я сталкиваюсь, и я потратила небольшое состояние на стейк из вырезки, чтобы сделать говядину Веллингтон, потому что я хотела, чтобы это был особенный обед, потому что я, вероятно, еще долго не смогу устраивать подобных обедов», - написала она мужу.
Почему Эрин под подозрением?
Сомнений в том, что в говядине Веллингтон были грибы Amanita phalloides - бледные поганки - нет. Нет сомнений и в том, что именно Эрин Паттерсон добавила эти грибы в блюдо. Наконец, и защита, и обвинение согласны, что у Эрин не был диагностирован рак яичников.
Эрин Паттерсон подала говядину Веллингтон своим гостям на больших серых тарелках, а свою порцию (намного меньше порций гостей) положила на тарелку поменьше и другого цвета.
Эрин солгала полиции, когда она сказала, что у нее не было дегидратора для еды, и что она никогда не собирала грибы.
Настройки телефона, который она отдала следователям, несколько раз были сброшены до заводских.
Эрин объясняет свою ложь и сброс настроек телефона паникой, а более маленькую порцию - попыткой сбросить вес. Она выдумала онкологический диагноз, так как стеснялась рассказывать родственникам о своих планах на операцию по шунтированию желудка.
Как Эрин Паттерсон объясняет произошедшее
Следствие полагает, что Паттерсон специально добавила поганки, которые собрала неподалеку от дома, в обед для родственников.
Подсудимая и ее защита это отрицают.
В суде Паттерсон рассказала, что все ингредиенты для ее обеда она купила в супермаркете австралийской сети Woolworths. Рецепт говядины Веллингтон она взяла из книги RecipeTin Eats, но следовала ему «с некоторыми отклонениями». Например, она не стала использовать горчицу и прошутто.
В субботу утром Паттерсон приготовила дюксель - смесь из грибов (купленных, по ее словам, в магазине), лука и чеснока. Она попробовала смесь, но та показалась ей несколько пресной. Тогда Паттерсон решила добавить немного грибов, которые хранились у нее в шкафу в пластиковом контейнере.
Она рассказала в суде, что тогда она думала, что это были грибы, которые она купила в азиатском магазине в Мельбурне. Но теперь она предполагает, что среди них были и грибы, которые она собрала сама.
Паттерсон собирала грибы неподалеку от дома с 2020 года. В частности, в ботаническом саду Корумбурры в мае 2023 года.
Грибы, которые она не использовала сразу, Эрин для дальнейшего хранения обезвоживала при помощи дегидратора.
Паттерсон признала, что она выкинула дегидратор и трижды сбрасывала настройки своего телефона до заводских. Она объяснила это тем, что запаниковала: в больнице Саймон обвинил ее в отравлении его родителей, и тогда она - рассказала Эрин в суде - испугалась и почувствовала ответственность, так как приготовила смертельный обед.
Паттерсон заявила в суде, что почти не ела говядину, потому что очень много разговаривала.
Зато она съела почти весь апельсиновый пирог, который принесла ее свекровь. После этого Паттерсон, у которой в прошлом была булимия, спровоцировала рвоту.
Свое решение - отказаться от больницы вопреки совету врача - Паттерсон объяснила тем, что не хотела оставаться там в одиночестве.
Мнения экспертов
Два вопроса, на которые предстоит ответить суду: сознательно ли Эрин Паттерсон отравила своих гостей (или это была случайность) и намеревалась ли она убить или нанести серьезный ущерб их здоровью.
Эксперт по грибам рассказала в суде, что отличить ядовитые грибы от съедобных не всегда удается даже специалистам.
Прозвучал в суде и рассказ о случайном отравлении поганками в Австралии: женщина собрала грибы у своего дома, приготовила ужин, почувствовала себя плохо и в итоге умерла. Ее сын тоже отравился, но выжил.
У Эрин Паттерсон, рассказал в суде медицинский эксперт, не было никаких признаков отправления поганками, которые были у ее гостей.
Судебные заседания продолжаются.