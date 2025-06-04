Говядина Веллингтон с бледными поганками. В Австралии женщину судят по подозрению в отравлении родственников

Суд над Паттерсон начался 29 апреля 2025 года. В суде уже выступили около 50 свидетелей и экспертов, Саймон Паттерсон, их дети, единственный выживший гость Ян Уилкинсон и сама Эрин.

Семья Паттерсон

Эрин Паттерсон 50 лет. Она познакомилась с Саймоном в начале 2000-х годов. В 2007 году они поженились, вскоре у пары родились дети - в 2009 и 2014 году. Правда, за все это время чета Паттерсон несколько раз расходилась, и в итоге они окончательно расстались - но не развелись - в 2015 году, рассказал Саймон в суде.

Расставание было весьма мирным вплоть до конца 2022 года, но затем их отношения охладились на фоне вопросов о выплате алиментов. Как рассказал Саймон в суде, они с Эрин стали реже переписываться.

Эрин жаловалась подругам в Фейсбуке, что из-за мужа ее отношения с его родителями стали хуже. Говорила она и о том, что Саймон пытается манипулировать ею и ее детьми.

В суде ее подруги рассказали, что Эрин называла своего мужа жестоким, а сын описал отношения родителей как плохие и сказал, что его отец «делает многое, чтобы навредить маме».

Тем не менее, Паттерсоны вместе растили детей и регулярно виделись, в том числе в церкви, где дядя Саймона был пастором.

Именно во время службы 16 июля 2023 года Эрин и пригласила Саймона и членов его семьи на обед.