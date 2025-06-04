Кроме того, в дальнейшем для вакцинации ребенка у школьной медсестры школа не должна будет собирать письменные согласия родителей. Напротив - свою подпись должны будут предоставить только те родители, которые хотят от вакцинации отказаться.

По словам министра социальных дел Кармен Йоллер, по сути такое право есть у ребенка уже сейчас, и законодательство просто нуждается в уточнении.