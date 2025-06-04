POSTIMEES В УКРАИНЕ Известный украинский командир: для окончания войны в этом году предпосылок нет

Президент России Владимир Путин заговорил о создании буферных зон для оправдания частичного захвата Харьковской и Сумской областей, уверен командир одного из самых известных украинских дроновых подразделений Юрий Федоренко.
Кто такой 34-летний Юрий Федоренко с позывным Ахиллес?
- Командир одного из самых известных дроновых подразделений украинской армии - 429-го отдельного полка беспилотных летательных аппаратов «Ахиллес». Этот полк стал расширением роты дронов 92-й штурмовой бригады Украины.
- Майор Вооруженных сил Украины, который участвует в российско-украинской войне с 2014 года.
- Депутат Киевского городского совета.
- Состоит в президентской партии Владимира Зеленского «Слуга народа».
- Во время полномасштабной войны женился на депутате парламента Марии Мезенцевой, которая также состоит в партии «Слуга народа». Мезенцева возглавляет парламентскую комиссию по гармонизации национального законодательства с правом Европейского союза.
- На прошлой неделе британский телеканал Sky News сообщил, что российские войска сосредоточили к северу от Харьковской области группировку численностью 50 000 человек. Соответствует ли это, по вашим данным, действительности, и если да, то что это означает?
- Я отвечу на этот вопрос немного шире, углубившись в контекст. Каковы настоящие цели Российской Федерации? Первая - уничтожить нас как государство. Что для этого нужно, кого нужно уничтожить? Основной капитал страны. Государство - это люди. Значит, нужно уничтожить украинцев. Это истинный мотив Российской Федерации - полностью уничтожить украинскую государственность, уничтожить всех социально активных украинцев. И тех, кто не активен, - на всякий случай.
В последнее время в украинском обществе всячески пытаются дискредитировать Вооруженные силы Украины как институт. Это пытаются делать, например, путем дискредитации работы центров мобилизации
Что должен сделать Путин, чтобы реализовать эту цель? Для Путина важно попытаться склонить Запад на свою сторону, переманить Трампа: говорить с ними о мире, а самому при этом активно продолжать военные действия. Так Путин не получит дополнительных санкций ни от наших партнеров, ни от США и сможет спокойно продолжать войну против Украины. Путин стремится выйти из изоляции. Путин пытается выйти из изоляции. Его устраивает все, что происходит сейчас. Мы видим, что он вводит Трампа в заблуждение, а Трамп не способен ему адекватно ответить.
Все это сопровождается широкомасштабной информационной кампанией параллельно с военными действиями. В последнее время в украинском обществе предпринимаются всевозможные попытки дискредитировать Вооруженные силы Украины (ВСУ) как институт. Это пытаются делать, например, путем дискредитации работы центров мобилизации.
- По официальным данным, шесть миллионов мужчин проигнорировали требование обновить свои данные.
- Совершенно верно. Шесть миллионов проигнорировали! В связи с этим принудительная мобилизация становится вынужденной мерой. Мне это тоже категорически не нравится, совершенно не нравится, как, вероятно, и вам. Но, к сожалению, сейчас сложилась такая ситуация, что без этого защитить нашу страну невозможно.
Это еще не все, что нужно учитывать. Давайте посчитаем, сколько у нас в стране военнослужащих. Чуть больше миллиона. Точные цифры я называть не буду. У них есть семьи, у некоторых, к сожалению, нет, у кого-то все еще впереди. В итоге можно сказать, что с военной деятельностью связано примерно три миллиона человек: военнослужащие, их семьи и волонтеры, которые помогают армии.
И еще у нас есть шесть миллионов тех, кто не обновил свои данные.
Каждый мужчина так или иначе на психологическом уровне понимает, что защита своей семьи - это естественный стимул. Безопасность семьи начинается с безопасности того государства, в котором она живет.
Исходя из этого, защита Украины с оружием в руках - вещь естественная. Если мужчины не обновили свои данные, не вступили в ряды Вооруженных сил, прячутся от мобилизации, читают пророссийские группы (в соцсетях - прим. Ю.Л.), это не значит, что они подлецы или негодяи. Они просто таким образом пытаются оправдать свою слабость и нерешительность, они ищут для себя оправдание, чтобы считать, будто поступают правильно.
Теперь проанализируем, какие лозунги они выдвигают: «пусть сначала на войну идут дети депутатов», «пусть сначала мэр пойдет на фронт, а потом и я пойду». Женщины идут в Вооруженные силы Украины только для того, чтобы найти себе мужчин. Мужчины из провинции идут в армию ради заработка. То есть они пытаются оправдать себя на фоне тех, кто уже воюет.
Теперь у таких людей появились свои вожаки. Не буду называть имен, но у нас есть такие русскоязычные проходимцы, которые сначала говорили о двух-трех днях до победы (в войне - прим. Ю.Л.), а теперь обустроились в США. (Явный намек на бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича - прим. ред.) На самом деле эта толпа - это сумасшедшая сила. Ведь у этих шести миллионов тоже есть семьи. Понимаете?
И вот когда-нибудь боевые действия закончатся, будь то в 2026, 2027, 2028 году. Так или иначе, я убежден, что нам удастся сохранить украинскую государственность. Убереги нас Бог от того, чтобы те, кто сейчас не воюет, получили большинство на послевоенных выборах и стали управлять нашей страной. В противном случае все, чего мы достигли на фронте, все территории, которые мы сохранили, окажутся под серьезнейшей угрозой. Я бы не хотел уходить в политику, но и такое может произойти.
- Как все это связано с утверждениями Sky News о 50 000 человек за границей?
- Сейчас мы подойдем и к этому. Давайте посмотрим, что происходит с мобилизацией в России. У них это сейчас происходит без проблем. Почему это не происходит у них принудительно? У них хватает людей, которые готовы идти на войну в Украину, убивать украинцев за деньги, а также ради компенсации, которую выплачивают в случае их гибели. Там это своеобразный бизнес. Их девушки специально выходят замуж за участников СВО («СВО» - аббревиатура «специальной военной операции», так в России официально называют военную агрессию против Украины - прим. ред.), чтобы потом получить за них компенсацию.
В общем, в живой силе у врага недостатка нет. Чего нам стоит ожидать от них в ближайшее время? Противник накопил мобилизационный ресурс, и в ближайшее время они доведут количество мобилизованных примерно до 160 тысяч человек. Часть из них уже мобилизована. Каждый месяц они подводят к линии фронта около 30 тысяч человек в качестве пополнения.
Что касается этих резервов, да, противник их действительно подтянул. Являются ли эти 50 000 именно резервом, который они сюда перебросили, или это вся их группировка? На мой взгляд, это вся группировка, которую противник здесь сосредоточил
Если посмотреть на линию фронта в целом, то в Донецкой области они начали наступать гораздо активнее по сравнению с мартом. Вы видите, что происходит в Сумской области. В Харьковской области они также активизировались.
92-я штурмовая бригада и 13-я бригада «Хартия», которые сейчас образуют корпус «Хартия», на прошлой неделе отбили крупную механизированную атаку в районе Липцев (населенный пункт к северу от города Харьков, перед границей с Россией - прим. ред.). Атаковали три бронегруппы. Все они были разгромлены, противник уничтожен. На направлении Волчанска противник также активно наступает. Везде вокруг Купянска они оказывают давление, но успеха у них нет.
Что касается этих резервов, да, противник их действительно подтянул. Являются ли эти 50 000 именно резервом, который они сюда перебросили, или это вся их группировка? На мой взгляд, это вся группировка, которую противник здесь сосредоточил.
- То есть это не значит, что эти 50 000 - это те, кто пойдут в бой, а это еще и тыл, и логистика, и прочие подобные подразделения?
- Все верно.
- Как следует оценивать в нынешнем контексте заявления Владимира Путина и Дмитрия Медведева о том, что они хотят создать так называемую санитарную или буферную зону в Сумской и Харьковской областях?
- Они продолжают оказывать давление на США. К сожалению, все это закономерно и просто. О чем говорит Российская Федерация? О том, что Автономная Республика Крым, Херсонская, Запорожская, Донецкая и Луганская области внесены в их псевдоконституцию, и они считают их своими территориями. При малейшем успехе они требуют, чтобы мы вывели свои войска с этих территорий.
Теперь Путин идет дальше, повышает ставки. Он говорит о том, что для обеспечения безопасности этих территорий, а также для безопасности государственной границы России, он планирует создать «буферные зоны». Это, условно говоря, означает, что если, по его словам, будет оккупирована вся Луганская область, ему потребуется также часть Харьковской области - там будет создана так называемая буферная область.
- Тогда ведь и весь Херсон оказывается в этой «буферной зоне», и Сумы тоже.
- Абсолютно верно. Это поэтапный план. Почему я вообще так подробно ответил на ваш вопрос о сосредоточении сил противника? Потому что план уничтожения украинской государственности реализуется ползком, постепенно.
Нам нужно говорить об этом, чтобы наше общество понимало: к сожалению, что бы ни происходило и что бы ни говорилось на международной арене, с большой вероятностью эта война не закончится в 2025 году. Просто нет для этого никаких предпосылок.
Разговоры о так называемых буферных зонах ведутся для того, чтобы повысить ставки и заложить основу для того, чтобы однажды Государственная дума Российской Федерации собралась и объявила: теперь мы считаем и Харьковскую область своей. Понимаете? Потому что это поэтапный план.
- Насколько вы верите в успех переговоров, пока в Кремле находится Путин?
- Мы воюем с Россией уже в двадцать шестой, мать его, раз. В двадцать шестой раз. Как вы сами думаете, возможно ли вообще о чем-то договориться с этим государством? Даже с Минскими соглашениями все было на самом деле просто: прекращаем боевые действия, отводим силы, начинаем обсуждать политические вопросы.
Враг говорит: подождите-подождите, нет-нет, сначала особый статус (для Донецкой и Луганской областей - прим. ред.). Особый статус - и только потом остановка огня. То есть: дайте особый статус под артиллерийским обстрелом. И в итоге это ни к чему не привело. (Под Минскими соглашениями имеются в виду договоренности, заключенные с целью прекращения так называемой войны в Донбассе, начавшейся в 2014 году - прим. ред.)
Когда мы в 2019 году начали первые шаги по разведению войск, враг полностью нарушил договоренности и занял территорию. С Россией невозможно договориться. Каждый из нас должен это осознавать и учитывать. Россия понимает только грубую силу.
Если ей дать по ее гнилым зубам, Россия поползет назад и начнет искать компромиссы. Намерения России ведь не изменились: уничтожить Украину как государство, уничтожить нас всех. Это не преувеличение: мы боремся за свое право на жизнь.
(Вчера бывший президент России, нынешний заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что переговоры с Украиной в Стамбуле России нужны для более быстрой победы и полного уничтожения Украины, а не для достижения мирного компромисса на чьих-то выдуманных и нереалистичных условиях - прим. ред.)