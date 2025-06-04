POSTIMEES В УКРАИНЕ Известный украинский командир: для окончания войны в этом году предпосылок нет

И вот когда-нибудь боевые действия закончатся, будь то в 2026, 2027, 2028 году. Так или иначе, я убежден, что нам удастся сохранить украинскую государственность. Убереги нас Бог от того, чтобы те, кто сейчас не воюет, получили большинство на послевоенных выборах и стали управлять нашей страной. В противном случае все, чего мы достигли на фронте, все территории, которые мы сохранили, окажутся под серьезнейшей угрозой. Я бы не хотел уходить в политику, но и такое может произойти.

Юрий Федоренко воюет с 2014 года. Свое подразделение дронов он создал в 2023 году. Фото: Пресс-служба 429-го отдельного полка беспилотных летательных аппаратов

- Как все это связано с утверждениями Sky News о 50 000 человек за границей?

- Сейчас мы подойдем и к этому. Давайте посмотрим, что происходит с мобилизацией в России. У них это сейчас происходит без проблем. Почему это не происходит у них принудительно? У них хватает людей, которые готовы идти на войну в Украину, убивать украинцев за деньги, а также ради компенсации, которую выплачивают в случае их гибели. Там это своеобразный бизнес. Их девушки специально выходят замуж за участников СВО («СВО» - аббревиатура «специальной военной операции», так в России официально называют военную агрессию против Украины - прим. ред.), чтобы потом получить за них компенсацию.