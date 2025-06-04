Компания Alexela из-за масштабных строительных работ в порту открыла временную заправку

Менеджер по инфраструктуре Alexela Айвар Райм сказал, что хотя создание временной заправочной станции - непростая задача, она все же была выполнена.

«Мы знали, что это важный пункт заправки для наших клиентов, но изначально нам пришлось потрудиться, чтобы найти безопасное, технически функциональное и удобное для пользователя решение для временной заправочной станции. Поэтому вместе с портом мы создали решение, которое позволяет удобно заправляться, пока не будут достроены новое береговое укрепление и постоянная заправочная станция», - сказал Райм.

Строительство временной заправки было трудной задачей, но ее было необходимо решить. Фото: Alexela

Временная заправка уже готова и может обслуживать клиентов. Она расположена на подъемном причале яхт-клуба Пярну рядом со стационарным портовым краном. В продаже имеются бензин марки 98 и дизельное топливо.

Важно отметить, что за один раз можно заправлять только одно топливо, так как на временной заправке всего одна заправочная точка вместо двух прежних. Если заправка занята, следующее судно может подождать, не заходя в гавань. При заходе на заправку необходимо учитывать правила порта, в том числе, что скорость в районе порта не должна превышать пяти узлов, а создавать волны запрещено.

Как и прежде, можно расплачиваться банковской картой, наличными, через приложение Alexela и клиентской картой. «В случае с временной заправкой было важно, чтобы это решение было также удобным и чтобы сохранился прежний широкий спектр вариантов оплаты», - сказал Райм. Он добавил, что временные резервуары меньше, но при разумном использовании можно не беспокоиться о том, что топливо в них закончится, поскольку их состояние постоянно контролируется.

Схема территории рядом с временной заправкой. Фото: Alexela

Что касается новой постоянной заправки, Райм сказал, что Alexela готова начать строительство, как только будут завершены работы по укреплению береговой линии в районе порта. «После этого нам понадобится около месяца, чтобы закончить строительные работы и открыть совершенно новую станцию», - сказал он.

Временная заправка уже готова к обслуживанию клиентов. Фото: Alexela