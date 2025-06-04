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Швеция арендовала тюремные места в Эстонии: до 600 заключенных отправят в Тарту

Перевод: Каролина Вертяева
Тартуская тюрьма.

Эстония и Швеция достигли соглашения об аренде тюремных мест: до 600 осужденных преступников будут переведены в тартускую тюрьму, а Швеция выплатит Эстонии аванс в размере 30,6 миллиона евро. При этом ни один из иностранных заключенных не останется в Эстонии после освобождения.

На сегодняшний день в тартуской тюрьме из 933 мест свободны около 600. «Благодаря очень конструктивным переговорам мы пришли к проекту соглашения, который позволит сохранить 400 рабочих мест в Тарту и сохранить важную для внутренней безопасности Эстонии тюремную инфраструктуру», - заявила министр юстиции и цифрового развития Лийза-Ли Пакоста («Ээсти 200»).

«Тюремная система Эстонии соответствует мировым стандартам: мы используем эффективные цифровые решения. Но чем выше уровень цифровизации, тем выше требования к тюремному персоналу. Сохранение этих профессионалов на государственной службе - это и наша обязанность, и гордость», - добавила она.

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