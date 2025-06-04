Швеция арендовала тюремные места в Эстонии: до 600 заключенных отправят в Тарту

Эстония и Швеция достигли соглашения об аренде тюремных мест: до 600 осужденных преступников будут переведены в тартускую тюрьму, а Швеция выплатит Эстонии аванс в размере 30,6 миллиона евро. При этом ни один из иностранных заключенных не останется в Эстонии после освобождения.