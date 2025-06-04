Операция СБУ «Паутина»: на спутниковых снимках авиабазы «Белая» видны сгоревшие бомбардировщики

На свежих спутниковых снимках российской авиабазы «Белая» в Иркутской области хорошо видны результаты налета украинских дронов. Аэродром был атакован 1 июня. Кроме него целью беспилотников была авиабаза «Оленья» в Мурманской области.
Удары по пяти авиабазам подтвердило Министерство обороны России.
Согласно его сообщению, налеты на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях не были успешными, а в Мурманской и Иркутской привели к возгоранию «нескольких единиц авиационной техники».
Судя по свежим фотоснимкам, на авиабазе «Белая» были уничтожены три стратегических бомбардировщика Ту-95, предположительно, модификации СМ. На снимках также видны четыре уничтоженных самолета, вероятно, дальние бомбардировщики Ту-22М3.
В понедельник OSINT-аналитик Крис Биггерс опубликовал изображения аэродрома «Белая», сделанные радиолокационным спутником. Изучив их, он предположил, что еще один Ту-95 мог получить повреждения.
На фотоснимках 4 июня этот самолет оставался на том же месте, хотя следов повреждений в таком разрешении не видно.
На снимках также видны четыре уничтоженных дальних бомбардировщика Ту-22М3. Это совпадает с предварительными оценками, которые были сделаны OSINT-исследователями наутро после налета.
Русская служба Би-би-си публикует свежие снимки авиабазы, наложенные на фотографии, снятые перед налетом.
На этом слайдере видна стоянка с бомбардировщиками Ту-95. Три самолета уничтожены.
На следующем слайдере видна стоянка дальних бомбардировщиков Ту-22М3, один из которых сгорел. Обратите внимание, что площадки, на которых стоят самолеты, ограждены земляными валами для защиты от разлетающихся осколков в случае обстрела аэродрома.
Еще один снимок с Ту-22М3. Два самолета уничтожены. Вокруг стоянок самолетов видны темные пятна сгоревшей травы.
На этом слайдере виден сгоревший Ту-22М3 - он был крайним в ряду таких же самолетов.
База «Оленья»
На авиабазе «Оленья» в Мурманской области тоже были уничтожены самолеты.
На ней постоянно дислоцируются бомбардировщики Ту-22М3. Но незадолго до атаки на «Оленью» появились неподтвержденные сообщения о переброске туда российским командованием самолетов стратегической авиации с другой авиабазы - «Энгельс-2» в Саратовской области.
Саратовский аэродром уже несколько раз становился объектом атаки украинских БПЛА, комментаторы в соцсетях объясняли решение о передислокации самолетов на Кольский полуостров желанием уберечь их от атак с воздуха.
В воскресенье в интернете появились видеозаписи, сделанные камерами ударных дронов, атакующих бомбардировщики Ту-95.
OSINT-аналитический канал OSINTtechnical опубликовал эти записи, назвав их ударами по авиабазе «Оленья». Другой канал - AviVector, специализирующийся на анализе спутниковых снимков аэродромов, подтвердил, что на видео - один из самолетов, расположенных на авиабазе «Оленья».
Судя по видеозаписи, на аэродроме сгорели четыре самолета - три Ту-95МС и один Ан-12. По словам аналитиков OSINTtechnical, сгоревших Ту-95МС было четыре.
Свежие спутниковые снимки, на которых отчетливо были бы видны последствия налета, пока не опубликованы.
«Паутина»
СБУ утверждает, что операцию, которая называлась «Паутина», готовили более полутора лет, ее ход контролировал лично президент Украины Владимир Зеленский, а реализовывал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк и сотрудники спецслужбы.
Кульминацией операции стал вылет ударных дронов из прицепов большегрузных автомобилей, подъехавших к авиабазам.
«СБУ сначала переправила в Россию FPV-дроны, а позже - мобильные деревянные домики, - сказано в сообщении. - Позднее на территории РФ дроны были спрятаны под крыши домиков, размещенных уже на грузовых авто. В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, дроны полетели поражать российские бомбардировщики».
«Согласно законам и обычаям войны мы отработали абсолютно законные цели - военные аэродромы и авиацию, которая бомбит наши мирные города», — заявил Василий Малюк.
СБУ заявила, что в результате операции на российских авиабазах было поражено более трети стратегических носителей крылатых ракет.
Независимые наблюдатели оценивали результаты украинской атаки более скромно (чаще всего говорилось примерно о 10% уничтоженного авиапарка) и указывали, что это вряд ли значительно снизит боеспособность российских войск стратегического назначения.
Однако в целом характеристика причиненного ущерба не вызывает особых разногласий у комментаторов независимо от их мировоззрения - потери российской авиации оцениваются по меньшей мере как очень существенные.
Кроме того, атака на авиабазы продемонстрировала уязвимость крупных военных объектов, находящихся на российской территории.