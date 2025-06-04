Операция СБУ «Паутина»: на спутниковых снимках авиабазы «Белая» видны сгоревшие бомбардировщики

На этом слайдере виден сгоревший Ту-22М3 - он был крайним в ряду таких же самолетов.

База «Оленья»

На авиабазе «Оленья» в Мурманской области тоже были уничтожены самолеты.

На ней постоянно дислоцируются бомбардировщики Ту-22М3. Но незадолго до атаки на «Оленью» появились неподтвержденные сообщения о переброске туда российским командованием самолетов стратегической авиации с другой авиабазы - «Энгельс-2» в Саратовской области.

Саратовский аэродром уже несколько раз становился объектом атаки украинских БПЛА, комментаторы в соцсетях объясняли решение о передислокации самолетов на Кольский полуостров желанием уберечь их от атак с воздуха.

В воскресенье в интернете появились видеозаписи, сделанные камерами ударных дронов, атакующих бомбардировщики Ту-95.

OSINT-аналитический канал OSINTtechnical опубликовал эти записи, назвав их ударами по авиабазе «Оленья». Другой канал - AviVector, специализирующийся на анализе спутниковых снимков аэродромов, подтвердил, что на видео - один из самолетов, расположенных на авиабазе «Оленья».

Судя по видеозаписи, на аэродроме сгорели четыре самолета - три Ту-95МС и один Ан-12. По словам аналитиков OSINTtechnical, сгоревших Ту-95МС было четыре.

Свежие спутниковые снимки, на которых отчетливо были бы видны последствия налета, пока не опубликованы.

«Паутина»

СБУ утверждает, что операцию, которая называлась «Паутина», готовили более полутора лет, ее ход контролировал лично президент Украины Владимир Зеленский, а реализовывал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк и сотрудники спецслужбы.