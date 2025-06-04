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Сняли трусы и били по животу: латвийские полицейские пытали задержанных ради ложного признания

Полицейский со стеком. Иллюстративное фото.

Трое полицейских прибыли к подозреваемому вскоре после полудня. Это были два инспектора и их руководитель - заместитель начальника отдела криминальной полиции Валмиерского участка Видземского регионального управления Латвийской Госполиции. Они подъехали на служебной машине без полицейской маркировки. Не объяснив мужчине причину задержания, они усадили его на заднее сиденье и увезли за город. Автомобиль остановился на обочине в лесу, где задержанного начали избивать, пишет портал RUS.TVNET.

Один из инспекторов заковал мужчину в наручники и приказал ему выйти из машины. Когда задержанный вышел, полицейские продолжили его избивать и задавать вопросы о произошедшем недавно в Дикльской волости убийстве.

Как следует из приговора Видземского районного суда 29 апреля 2022 года, после этого оба инспектора полиции завязали задержанному шарфом глаза, заклеили рот скотчем и завели его поглубже в лес. Начальник остался ждать у машины.

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