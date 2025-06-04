Глава Центра госрезервов: в кризисной ситуации до заправки можно доехать и с менее чем десятью литрами топлива в баке

Руководитель Центра государственных резервов Эстонии Андо Леппиман рассказал в передаче Sihik на радио Kuku, что хотя поначалу автозаправочные станции не спешили приобретать генераторы, сейчас в Эстонии число так называемых кризисоустойчивых заправок превышает установленную норму.
В Эстонии насчитывается 30 автозаправочных станций, которые должны функционировать даже в условиях отключения электроэнергии.
«В то время сами топливные компании не спешили оборудовать заправки генераторами, и государство установило требование: у каждого оператора должно быть как минимум три такие станции по всей Эстонии, одна из которых - обязательно в Харьюмаа», - напомнил Леппиман о ситуации трехлетней давности.
У крупнейших сетей автозаправок с 2022 года действует обязательство по обеспечению жизненно важной услуги: они должны оборудовать как минимум три заправки автономным электропитанием и поддерживать в резервуарах не менее 10 000 литров бензина и дизельного топлива в любой момент времени.
По собственной инициативе топливные компании построили даже больше заправок с генераторами, чем требовалось.
«Что мы сейчас сделали: договорились с топливными компаниями о создании единого источника, откуда все потребители смогут получить информацию в случае масштабного отключения электричества», - объяснил он. С прошлой недели карту кризисоустойчивых автозаправок можно посмотреть на сайте Центра госрезервов.
«Это должно дать потребителям понимание, куда направляться. Я бы осмелился сказать, что даже если в баке осталось меньше десяти литров топлива, до ближайшей заправки доехать можно», - отметил он, добавив, что все же рекомендуется держать бак как минимум наполовину полным.