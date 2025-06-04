В сети распространяется фейковое видео с эстонским помощником полицейского и флагом РФ

18 апреля в TikTok было опубликовано видео с молодым эстонским помощником полицейского, которое на самом деле было снято год назад, но позднее к нему добавили изображение российского флага. На следующий день ролик распространился и в Facebook, а к настоящему моменту его посмотрели в общей сложности 95 000 раз. Под видео можно было увидеть как провокационные и пророссийские подписи, так и комментарии с осуждением в адрес девушки.