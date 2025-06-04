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В сети распространяется фейковое видео с эстонским помощником полицейского и флагом РФ

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К видео, взятому с личного аккаунта эстонского помощника полицейского, умышленно добавили российский флаг, после чего ролик начали распространять в социальных сетях. Он вызвал как одобрительные, так и осуждающие комментарии. При этом речь идет не только о неуместном, но и о незаконном контенте.

18 апреля в TikTok было опубликовано видео с молодым эстонским помощником полицейского, которое на самом деле было снято год назад, но позднее к нему добавили изображение российского флага. На следующий день ролик распространился и в Facebook, а к настоящему моменту его посмотрели в общей сложности 95 000 раз. Под видео можно было увидеть как провокационные и пророссийские подписи, так и комментарии с осуждением в адрес девушки. 

В Департаменте полиции и погранохраны (PPA) сообщили, что осведомлены о распространении видео и подчеркнули, что публичное демонстрирование символики, поддерживающей агрессию - в том числе в видеороликах - запрещено. Если полиция получает сообщение о неподобающей публикации в социальных сетях, сделанной полицейским или помощником полицейского, веб-полицейские связываются с ним и просят удалить или изменить материал.

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