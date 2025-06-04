Трамп о телефонном разговоре с Путиным: президент РФ обещал отомстить Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с лидером российского режима Владимиром Путиным. По его словам, Путин пообещал отомстить Украине за атаку дронами на российские военные самолеты.
«Это был хороший разговор, но не такой, который бы немедленно привел к миру. Президент Путин очень решительно заявил, что он должен ответить на недавнюю атаку на аэродромы», - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
По имеющимся данным, разговор длился час и пятнадцать минут. Это был первый телефонный контакт между Трампом и Путиным с 19 мая.
По словам Трампа, в ходе беседы обсуждалась также ядерная программа Ирана. Путин предложил свое участие в переговорах с Тегераном.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил факт разговора между Путиным и Трампом.
«Да, у Путина и Трампа состоялся телефонный разговор. Мой коллега, помощник президента России Юрий Ушаков, скоро расскажет об этом подробнее», - заявил Песков.