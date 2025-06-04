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Трамп о телефонном разговоре с Путиным: президент РФ обещал отомстить Украине

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Президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с лидером российского режима Владимиром Путиным. По его словам, Путин пообещал отомстить Украине за атаку дронами на российские военные самолеты.

«Это был хороший разговор, но не такой, который бы немедленно привел к миру. Президент Путин очень решительно заявил, что он должен ответить на недавнюю атаку на аэродромы», - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

По имеющимся данным, разговор длился час и пятнадцать минут. Это был первый телефонный контакт между Трампом и Путиным с 19 мая.

По словам Трампа, в ходе беседы обсуждалась также ядерная программа Ирана. Путин предложил свое участие в переговорах с Тегераном.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил факт разговора между Путиным и Трампом.

«Да, у Путина и Трампа состоялся телефонный разговор. Мой коллега, помощник президента России Юрий Ушаков, скоро расскажет об этом подробнее», - заявил Песков.

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