Пляжи Таллинна охраняет новая команда: возможен более жесткий контроль на берегу

- В береговой охране открыты вакансии
- Спасателей ищут, быт обустраивают
- Алкоголь и наркотики – бич пляжей
Впервые за почти 30 лет на пляжах Таллинна произошла пересменка в береговой охране. С этого года услугу предоставляет компания Forus, сменившая на этом посту спасателей G4S. Что изменится по сути?
На вопросы Rus.Postimees ответили в прямом эфире руководитель проекта береговой охраны в Таллинне и Хаабнеэме Аллан Ярвине и защитник правопорядка на столичных пляжах Алексей Сильбер.
Выдержки из беседы:
– Какие пляжи будет обслуживать новая команда? Что изменится в организации береговой охраны?
Аллан Ярвине: – В Таллинне компания Forus будет охранять пять пляжей: Пикакари, Штромка, озеро Харку, Какумяэ и Пирита. В нашей зоне ответственности также граничащие с Таллином пляжи Виймси и Хаабнеэме.
Задача – соответствовать требованиям конкурса, в котором мы участвовали. Основные из них – обеспечение порядка на пляжах, наличие персонала, штаба.
На данный момент в береговой охране задействовано порядка 40 человек. Возможно, команда еще увеличится. При необходимости будет проведено обучение.
Алексей Сильбер: – В прошлом году я работал на Штромке, прошел все необходимые курсы, получил аттестат квалифицированного спасателя. И вот уже второе лето проведу в береговой охране.
Аллан Ярвине: – В прошлом году Адексей работал в другой фирме, теперь пришел к нам.
Ключевой момент заключается в названии должности. На пляжах будут работать не спасатели, а береговые охранники. В этом и состоит наша основная задача: необходимо предотвратить какие-либо события, чтобы не быть спасателем. Наша миссия – наблюдать, следить, предупреждать, предвидеть.
– Означает ли это, что будет осуществляться более жесткий контроль на берегу?
Аллан Ярвине: – Именно так, именно контроль... Разумеется, у нас нет полномочий силовых структур, но мы вправе предупреждать родителей о необходимости следить за детьми, призывать к порядку компании, распивающие алкогольные напитки.
– Ваши действия, если станет понятно, что невозможно призвать к порядку, не выходя за рамки полномочий?
Аллан Ярвине: – Если мы видим, что нарушение именно административное, то у нас есть полное право вызвать полицию или патруль. У последнего полномочий чуть больше, чем у обычного спасателя.
Алексей Сильбер: – Обычно до этого очень редко дело доходит. Речь идет о единичных случаях.
Главное, не проявлять агрессию к отдыхающим, иначе те сразу начинают воспринимать всё близко к сердцу. Так что мы спокойно и вежливо объясняем правила. Например, напоминаем о том, что на пляжах нельзя появляться со стеклянной тарой и домашними животными.
Когда человек игнорирует наши просьбы, мы подходим несколько раз. В какой-то момент сообщаем, что если вы продолжите в том же духе, нам не останется ничего другого, как вызвать патруль.
– Есть ли у вас право штрафовать нарушителей порядка?
Алексей Сильбер: – Нет, таких прав у нас нет.
Аллан Ярвине: – Мы находимся на пляже не для наказания отдыхающих. Если они в какой-то момент теряют контроль над собой или внимание, мы готовы им помочь и что-то подсказать. Наша задача – быть рядом.
– Чем обусловлена пересменка в береговой охране?
Аллан Ярвине: – Муниципальная полиция с определенной периодичностью проводит конкурсы, в которых могут участвовать и охранные фирмы. На этот раз его выиграла компания Forus. После долгих лет пришел конец гегемонии другой фирмы.
– Достаточно ли 40 человек для охраны всех столичных пляжей?
Аллан Ярвине: – Вероятнее всего, мы будем еще привлекать ребят на работу, потому что есть еще те, кто учится, проходит практику в медицинских учреждениях, то есть будущие медики. Некоторые пока просто хотят отдохнуть.
Конечно, чем больше у нас будет людей в команде, тем лучше и легче работать, проще графики составлять, чтобы никого не перегружать. Так что, если есть желание, всегда пожалуйста в береговую охрану! Вакансии еще есть.
– Сколько длится обучение?
Аллан Ярвине: – Один день – это плавание в бассейне, один день – обучение теории и еще один день – открытая вода. И затем уже экзамен.
– После начала пляжного сезона прошло всего пять дней. Много ли уже было инцидентов?
Алексей Сильбер: – Крайне мало. Однако мы уже наблюдали гуляющих по пляжу в нетрезвом виде, им нужна была небольшая помощь, чтобы куда-нибудь их провести и что-нибудь подсказать.
Собаки и другие домашние животные – это еще одна головная боль спасателей. На днях кто-то даже кролика принес на пляж. Люди привыкают в течение года гулять со своими любимцами по этим местам, в межсезонье их никто не останавливал. Однако с собаками нельзя на пляж!
После открытия сезона начинается также морока с невнимательными родителями, дети постоянно теряются на пляжах. В прошлом году одна женщина умудрилась дважды за 15 минут потерять ребенка.
Что касается происшествий на воде, что большинство из них связаны с употреблением алкоголя. Естественно, что после распития спиртных напитков нельзя лезть в воду. Мало ли что может произойти! Вы можете потерять баланс, не сообразить, где находитесь. Человек может утонуть, даже если воды по колено!
Аллан Ярвине: – Современный бич – измененное сознание людей. Наркотики – тоже большая проблема. Однажды нам пришлось спасать девушку, которая просто не понимала, что она в воде: на мелководье была не способна самостоятельно выйти на берег.
Утонуть можно и в мелкой воде. Алкоголь и наркотики несовместимы с отдыхом на воде!
– Какое оборудование на службе новой береговой охраны? Достаточно ли у вас лодок, спасательных кругов, жилетов?
Алексей Сильбер: – В данный момент у нас новое начальство, всё необходимое постепенно довозится. Сейчас уже стало больше оборудования, биноклей, прибавилось и раций.
Набор первой необходимости у нас есть: лодки, медицинские сумки, мешки, контейнеры, средства для дезинфекции, пластыри, бинты и прочее. Так что мы уже готовы к сезону, но всегда можно быть лучше готовым.
– Когда все необходимое поступит в распоряжение спасателей?
Аллан Ярвине: – Мы каждый день занимаемся довозом. Скажу честно, всегда спрашиваем у ребят, что они считают необходимым. Взвешиваем их предложения, но исходим из наших возможностей и разумных расходов.
Поскольку проект береговой охраны длится всего три летних месяца, делать большие инвестиции в интерьер спасательной станции, наверное, не следует. Мы стараемся максимально разумно использовать те средства, которые выделены на обустройство.
Важно, чтобы весь необходимый инвентарь был в наличии и в рабочем состоянии.
– Допустима ли экономия на инвентаре, когда речь идет о береговой охране? Не кроются ли в этом определенные риски?
Аллан Ярвине: – Мы не экономим на инвентаре, а только на том, что вокруг команды: это кровати, стулья, спасательные будки, которые, кстати, сейчас изменились.
Алексей Сильбер: – В этих будках у нас есть бинокли, аптечки. Здесь хватает места для того, чтобы оказать помощь человеку. У нас есть все необходимые инструкции.
– Напомните еще раз основные правила безопасного отдыха на воде...
Алексей Сильбер: – Важно избегать употребления алкоголя, в противном случае – не приближаться к воде.
Не приводите животных на общественные пляжи!
Рыбалка в таких местах тоже запрещена.
Аллан Ярвине: – Стеклянная тара – это просто бич наших пляжей. На Штромке уже в этом году люди играли в волейбол, наступили на стекло, получили порезы.
Самое главное – не терять детей из вида ни на секунду!
Обращаю внимание и на проблему скутеров. В зону купания нельзя заплывать! Это опасно.
Алексей Сильбер: – Отдыхающие приплывают на лодках даже из Финляндии, пакуются где-нибудь в 100 метрах от пляжа и едут дальше на привезенном с собой скутере. Это может быть опасно! Человеческий фактор, не хватит глубины, отдыхающие могут заплыть за буйки и произойдет что-то неприятное.
Скутеры должны кататься подальше, в 150–200 метрах от берега.
Подробнее в повторе!
- Чем обусловлена смена поставщика услуг?
- Что изменится в системе береговой охраны?
- На каких пляжах начал дежурить Forus?
- Какие задачи стоят перед новой командой?
- Полностью ли укомплектован штат сотрудников?
- Кто занимается обучением молодых спасателей?
- Что входит в обязанности пляжных охранников?
- Много ли инцидентов произошло за первые дни?
- Каковы самые частые причины ЧП на пляжах?
- Какое оборудование на службе береговой охраны?
Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja