Пляжи Таллинна охраняет новая команда: возможен более жесткий контроль на берегу

– Достаточно ли 40 человек для охраны всех столичных пляжей?

Аллан Ярвине: – Вероятнее всего, мы будем еще привлекать ребят на работу, потому что есть еще те, кто учится, проходит практику в медицинских учреждениях, то есть будущие медики. Некоторые пока просто хотят отдохнуть.

Конечно, чем больше у нас будет людей в команде, тем лучше и легче работать, проще графики составлять, чтобы никого не перегружать. Так что, если есть желание, всегда пожалуйста в береговую охрану! Вакансии еще есть.

– Сколько длится обучение?

Аллан Ярвине: – Один день – это плавание в бассейне, один день – обучение теории и еще один день – открытая вода. И затем уже экзамен.

– После начала пляжного сезона прошло всего пять дней. Много ли уже было инцидентов?

Алексей Сильбер: – Крайне мало. Однако мы уже наблюдали гуляющих по пляжу в нетрезвом виде, им нужна была небольшая помощь, чтобы куда-нибудь их провести и что-нибудь подсказать.

Собаки и другие домашние животные – это еще одна головная боль спасателей. На днях кто-то даже кролика принес на пляж. Люди привыкают в течение года гулять со своими любимцами по этим местам, в межсезонье их никто не останавливал. Однако с собаками нельзя на пляж!