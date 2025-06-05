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Студия Postimees: столичные пляжи охраняют по-новому? Отвечают представители береговой охраны

Впервые за почти 30 лет на пляжах Таллинна произошла пересменка в береговой охране. С этого года услугу предоставляет компания Forus, сменившая на этом посту спасателей G4S. Всё ли готово к началу пляжного сезона?​

На вопросы Rus.Postimees ответят в прямом эфире руководитель проекта береговой охраны в Таллинне и Хаабнеэме Аллан Ярвине и защитник правопорядка на столичных пляжах Алексей Сильбер. Следите за беседой в 13:00!​

  • Чем обусловлена смена поставщика услуг?
  • Что изменится в системе береговой охраны?
  • На каких пляжах начал дежурить Forus?
  • Какие задачи стоят перед новой командой?
  • Полностью ли укомплектован штат сотрудников?
  • Кто занимается обучением молодых спасателей?
  • Что входит в обязанности пляжных охранников?
  • Много ли инцидентов произошло за первые дни?
  • Каковы самые частые причины ЧП на пляжах?
  • Какое оборудование на службе береговой охраны?
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