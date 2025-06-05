Студия Postimees: столичные пляжи охраняют по-новому? Отвечают представители береговой охраны

Впервые за почти 30 лет на пляжах Таллинна произошла пересменка в береговой охране. С этого года услугу предоставляет компания Forus, сменившая на этом посту спасателей G4S. Всё ли готово к началу пляжного сезона?
На вопросы Rus.Postimees ответят в прямом эфире руководитель проекта береговой охраны в Таллинне и Хаабнеэме Аллан Ярвине и защитник правопорядка на столичных пляжах Алексей Сильбер. Следите за беседой в 13:00!
- Чем обусловлена смена поставщика услуг?
- Что изменится в системе береговой охраны?
- На каких пляжах начал дежурить Forus?
- Какие задачи стоят перед новой командой?
- Полностью ли укомплектован штат сотрудников?
- Кто занимается обучением молодых спасателей?
- Что входит в обязанности пляжных охранников?
- Много ли инцидентов произошло за первые дни?
- Каковы самые частые причины ЧП на пляжах?
- Какое оборудование на службе береговой охраны?