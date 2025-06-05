Парламент отклонил все инициативы оппозиции по регулированию аренды мопедов

Накануне на рассмотрение было вынесено три законопроекта, разработанных «Отечеством», соцдемами и центристами, но все они были отклонены уже в первом чтении.

Инициативы предлагали передать местным самоуправлениям больше полномочий - в частности, разрешить устанавливать лимиты на количество арендуемой техники, вводить возрастные ограничения для пользователей и регулировать работу прокатных сервисов.