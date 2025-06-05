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Парламент отклонил все инициативы оппозиции по регулированию аренды мопедов

Редактор: rus.postimees.ee
Мини-мопеды из Латвии появились на улицах Таллинна 15 марта.

Рийгикогу не поддержал ни одну из предложенных оппозицией законодательных инициатив, направленных на ужесточение регулирования аренды электросамокатов, мини-мопедов и других легких транспортных средств, пишет Rus.ERR.

Накануне на рассмотрение было вынесено три законопроекта, разработанных «Отечеством», соцдемами и центристами, но все они были отклонены уже в первом чтении.

Инициативы предлагали передать местным самоуправлениям больше полномочий - в частности, разрешить устанавливать лимиты на количество арендуемой техники, вводить возрастные ограничения для пользователей и регулировать работу прокатных сервисов.

По словам авторов проектов, эти меры позволили бы повысить безопасность в городском пространстве, сократить число несчастных случаев и сделать передвижение по тротуарам комфортнее для пешеходов.

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