Парламент отклонил все инициативы оппозиции по регулированию аренды мопедов

Рийгикогу не поддержал ни одну из предложенных оппозицией законодательных инициатив, направленных на ужесточение регулирования аренды электросамокатов, мини-мопедов и других легких транспортных средств, пишет Rus.ERR.
Накануне на рассмотрение было вынесено три законопроекта, разработанных «Отечеством», соцдемами и центристами, но все они были отклонены уже в первом чтении.
Инициативы предлагали передать местным самоуправлениям больше полномочий - в частности, разрешить устанавливать лимиты на количество арендуемой техники, вводить возрастные ограничения для пользователей и регулировать работу прокатных сервисов.
По словам авторов проектов, эти меры позволили бы повысить безопасность в городском пространстве, сократить число несчастных случаев и сделать передвижение по тротуарам комфортнее для пешеходов.