Шведские ученые предупреждают об угрозах ветроэнергетики

В опубликованном в конце мая отчете «Электричество любой ценой? Реальная стоимость ветроэнергии» ученые проанализировали ситуацию прежде всего в Швеции, но их выводы могут быть полезны и для других стран Европы.

Пер Фален, Магнус Хенрексон и Мац Нильссон отметили, что политики в первую очередь считают сухопутную ветроэнергетику хорошим решением, поскольку ветропарки можно быстро построить и предъявить низкие биржевые цены на электроэнергию. При этом по умолчанию предполагается, что массовое подключение к электросистеме производств электроэнергии, зависящих от погодных условий, не приведет к негативным последствиям для системы. Однако, по мнению профессоров, это не так - и последствия могут быть весьма серьезными.

Ученые указали, что существенное увеличение доли погодозависимой выработки электроэнергии увеличивает риск перебоев в энергоснабжении. В качестве примера они привели крупные отключения электричества в конце апреля на Пиренейском полуострове. Хотя официальные причины не были озвучены, шведские ученые полагают, что важную роль сыграл тот факт, что на солнечную и ветроэнергетику в Испании приходится 43 процента производства электроэнергии.

В прошлом году на долю произведенной в Швеции электроэнергии от ветра пришлось четверть, а от солнца - 2,5 процента. Десять лет назад эти показатели составляли всего семь процентов. Ученые также раскритиковали недавний отчет Шведской конфедерации предпринимателей, в котором утверждалось, что долю погодозависимой генерации можно увеличить до 45 процентов.

«В отчете предпринимателей занижена стоимость ветроэнергии, а вопросы устойчивости и землепользования даже не рассматриваются», - отмечают исследователи.

Нарушение баланса

По словам профессоров, энергетическая система должна соответствовать базовому требованию: производственных мощностей должно быть достаточно, электроэнергия -всегда доступна, а также должны быть обеспечены надежность энергоснабжения и высокое качество электричества. Еще в 2023 году Государственная ревизионная комиссия Швеции критиковала энергетическую политику страны за то, что этим вопросам не уделялось должного внимания.

В свежем отчете отмечается, что оператор основной электросети Швеции Svenska kraftnät уже много лет предупреждает о возможных проблемах, которые может вызвать быстрое развитие ветроэнергетики. В 2023 году компания заявила, что в период с 2025 по 2026 год в Швеции будет не хватать электроэнергии, эквивалентной мощности пяти атомных электростанций, и увеличение производства ветроэнергии не решит эту проблему — напротив, она лишь усугубится.