На домашнем чемпионате Европы юниорская сборная Эстонии по групповым упражнениям вошла в историю

Стадник отметила, что первой эмоцией у девочек было расстройство из-за того, что они так близко были к бронзе, но остались без медали. «Но я сказала им, что для расстройства нет повода, потому что они вошли в историю. В многоборье они заняли пятое место, что само по себе исключительный результат. Теперь в финале были четвертыми. Есть, чем гордиться!» - похвалила тренер.

«У Болгарии программа сложнее, чем у нас, потому что мы сделали ставку на стабильность. У нас молодые девочки, и мы составили программу так, чтобы они могли справиться с ней. Конечно, мы могли бы сделать ее труднее, но тогда могли бы потерять в стабильности».

Весомый вклад в хорошие результаты внесла и горячая поддержка домашней публики, которая бурно переживала за эстонскую сборную. «Даже я, как тренер, чувствовала не страх, а гордость и была очень уверена в девочках. Это было невероятное чувство!» - сказала Стадник.

Первые медалисты ЧЕ в Таллине определились днем в многоборье среди юниорских групповых команд. Золото завоевала Украина, серебро - Испания, третье место заняла Италия. Сборная Эстонии также показала лучший результат в истории, впервые войдя в восьмерку сильнейших. На домашнем чемпионате команда заняла пятое место.

Чемпионат Европы продолжится в четверг и пятницу индивидуальными соревнованиями в мастерском классе. Эстонию представляют Валерия Валасевич и Анетте Вахер, которые выступят в квалификации в группе А.

В четверг пройдут упражнения с обручем и мячом. Валасевич начнет выступление с обручем в 10:33, Вахер - в 10:39. С программой с мячом Валасевич выйдет на ковер в 11:30, а Вахер - в 11:36.