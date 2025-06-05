На домашнем чемпионате Европы юниорская сборная Эстонии по групповым упражнениям вошла в историю

На проходящем в Таллинне чемпионате Европы по художественной гимнастике юниорская сборная Эстонии по групповым упражнениям вышла в финалы с обеими программами и, показав лучший результат за всю историю выступлений, заняла в упражнении с булавами историческое четвертое место.
Впервые прошедшая в финалы с обеими программами на чемпионате Европы, сборная Эстонии под бурные аплодисменты зрителей набрала за упражнение с булавами 23,950 балла, что принесло ей четвертое место. Предыдущим лучшим результатом юниорской команды в финале с предметом на ЧЕ было пятое место. До бронзовой медали не хватило лишь балла: третье место заняла Болгария с результатом 24,050. Серебро завоевал Израиль (24,100 балла), а чемпионкой Европы стала Украина, набравшая 24,650 балла.
В упражнении с обручами юниорская сборная Эстонии заняла шестое место, набрав 22,250 балла. Чемпионом Европы стала Италия с результатом 24,100, серебро завоевала Польша (23,900 балла), бронза досталась Израилю (23,450 балла).
В состав юниорской сборной Эстонии по групповым упражнениям входят София Яковлева, Анна Каролина Оболонина, Анастасия Немеровская, Александра Иваненко, Кристина Егорова и Екатерина Коржинская. Тренируют команду Юлия Тёмушкина и Ирина Стадник.
«Я сейчас не могу подобрать слов - с одной стороны, очень жаль, но в то же время есть, чем гордиться, потому что девочки были молодцами. У нас был очень долгий день, особенно тяжелыми оказались финалы, но они справились и очень красиво выступили в упражнении с булавами. Мы счастливы!» - радовалась Стадник.
«Соперники такие сильные, уровень художественной гимнастики в мире невероятно высок, и мы теперь практически на одном уровне с ними. Была проделана огромная работа, девочки большие молодцы, тренеры тоже, вся Эстония поддерживала нас! Я считаю, что мы все сделали, это действительно исторический успех», - добавила Темушкина.
Стадник отметила, что первой эмоцией у девочек было расстройство из-за того, что они так близко были к бронзе, но остались без медали. «Но я сказала им, что для расстройства нет повода, потому что они вошли в историю. В многоборье они заняли пятое место, что само по себе исключительный результат. Теперь в финале были четвертыми. Есть, чем гордиться!» - похвалила тренер.
«У Болгарии программа сложнее, чем у нас, потому что мы сделали ставку на стабильность. У нас молодые девочки, и мы составили программу так, чтобы они могли справиться с ней. Конечно, мы могли бы сделать ее труднее, но тогда могли бы потерять в стабильности».
Весомый вклад в хорошие результаты внесла и горячая поддержка домашней публики, которая бурно переживала за эстонскую сборную. «Даже я, как тренер, чувствовала не страх, а гордость и была очень уверена в девочках. Это было невероятное чувство!» - сказала Стадник.
Первые медалисты ЧЕ в Таллине определились днем в многоборье среди юниорских групповых команд. Золото завоевала Украина, серебро - Испания, третье место заняла Италия. Сборная Эстонии также показала лучший результат в истории, впервые войдя в восьмерку сильнейших. На домашнем чемпионате команда заняла пятое место.
Чемпионат Европы продолжится в четверг и пятницу индивидуальными соревнованиями в мастерском классе. Эстонию представляют Валерия Валасевич и Анетте Вахер, которые выступят в квалификации в группе А.
В четверг пройдут упражнения с обручем и мячом. Валасевич начнет выступление с обручем в 10:33, Вахер - в 10:39. С программой с мячом Валасевич выйдет на ковер в 11:30, а Вахер - в 11:36.
Подробные расписания соревнований размещены на сайте Европейского гимнастического союза, а также доступны в приложении Sportity по коду RGTallinn25.
С 4 по 6 июня соревнования можно смотреть в прямом эфире на платной платформе от SmartScoring. Трансляции 7 и 8 июня будут доступны на канале ETV2. За результатами в реальном времени можно следить на сайте SmartScoring.