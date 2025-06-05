С нового учебного года в школах начнут учить, как действовать в кризисных ситуациях

Разработанная Спасательным департаментом модель компетенций по гражданской защите поможет учителям объяснить ученикам, какие знания, навыки и привычки нужны, чтобы уверенно действовать в кризисных ситуациях.

Кризис часто наступает неожиданно

Рассмотрение тем гражданской защиты в школе уже с первого класса дает учащимся необходимые навыки и знания, как действовать в зависимости от ситуации и сохранять спокойствие в кризисных обстоятельствах. Чем больше людей смогут самостоятельно и осознанно действовать в различных кризисных ситуациях, тем больше жизней можно будет спасти, предотвратить ущерб здоровью, окружающей среде и имуществу, а также оказать помощь нуждающимся.

«Кризис не предупреждает о своем приходе и не спрашивает возраст. Наша задача - обеспечить, чтобы общество было не только защищенным, но и осведомленным, устойчивым и готовым к действиям в любой ситуации, потому что осознанное поведение в кризисе может спасти жизни. Изучение тем гражданской защиты с самого детства дает необходимые знания и навыки, чтобы сохранять спокойствие и действовать в соответствии с ситуацией», - сказал министр внутренних дел Игорь Таро.

Подготовка к жизни

Министр образования и науки Кристина Каллас добавила, что задача школы - не только передача знаний, но и подготовка молодежи к жизни, в том числе к неожиданным ситуациям. «Модель компетенций в области гражданской защиты помогает учителям интегрировать навыки готовности к кризисам в повседневный учебный процесс, развивая у молодежи самостоятельность, умение работать в команде и внутреннюю уверенность. Так мы воспитываем поколение, которое умеет защищать себя и других».

В модели компетенций по школьным ступеням подробно описаны основные знания и навыки, которые должен освоить ученик. Модель охватывает темы гражданской защиты, предупреждение об опасности и информация во время кризиса, подготовка к чрезвычайным ситуациям и поведение во время них, укрытие, масштабная эвакуация и оказание психологической первой помощи.

Модель компетенций разработана в сотрудничестве со Спасательным департаментом, Министерством внутренних дел, Министерством образования и науки, Департаментом полиции и погранохраны, Департаментом социального страхования, Академией внутренней безопасности, Департаментом оборонных ресурсов, Союза работников образования и Союза директоров школ Эстонии.