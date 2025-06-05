Работавшая в Эстонии сеть аптек получила миллионный штраф

Как сообщает издание Helsingin Sanomat со ссылкой на решение Департамента по защите данных Финляндии, часть информации – например, о добавлении рецептурных и безрецептурных препаратов в корзину интернет-магазина – просочилась в интернет, в том числе доступ получили Google и Meta.

Кроме того, в заявлении департамента указано, что также произошла утечка IP-адресов и другой идентифицирующей информации.

В компании утверждают, что никакой информации передано не было, и намерены обжаловать решение в административном суде.

До февраля 2018 года Yliopiston Apteekki вела деятельность в Эстонии и имела 13 аптек, а затем аптечная сеть Euroapteek, входящая в концерн Euroapotheca, объявила об их покупке.