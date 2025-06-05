Министр юстиции: больше всего споров вызвал вопрос – разрешать ли шведским заключенным курить в Тартуской тюрьме

Министр Пакоста подчеркнула, что в Европе было всего несколько случаев, когда одна страна использовала тюрьмы другой страны, и обычно это сводилось к простой аренде помещений. Эстония же предлагает другой путь - сотрудничество, при котором заключенные отбывают наказание по эстонским законам.