Министр юстиции: больше всего споров вызвал вопрос – разрешать ли шведским заключенным курить в Тартуской тюрьме

В среду министр юстиции и цифровых технологий Лийза-Ли Пакоста, а также вице-канцлер Министерства юстиции по вопросам тюрем Райт Куузе представили общественности проект соглашения, который направлен на согласование в министерства. Документ называется «Соглашение между Королевством Швеция и Эстонской Республикой о приведении в исполнение шведских наказаний на территории Эстонии».
Министр Пакоста подчеркнула, что в Европе было всего несколько случаев, когда одна страна использовала тюрьмы другой страны, и обычно это сводилось к простой аренде помещений. Эстония же предлагает другой путь - сотрудничество, при котором заключенные отбывают наказание по эстонским законам.