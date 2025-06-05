22-летняя теннисистка стала сенсацией Ролан Гаррос

Теннисистка Лоис Буассон, 361-я ракетка мира, продолжила свою сказочную серию на Открытом чемпионате Франции, одолев в четвертьфинале шестую сеяную Мирру Андрееву (WTA 6) со счетом 7:6 (6), 6:3.
Буассон, получившая wild card в основную сетку турнира, уже одолела трех сеяных соперниц на пути в полуфинал. Для 22-летней француженки, дебютирующей в основной сетке турнира Большого шлема, этот успех стал историческим: она стала первой с 2011 года обладательницей wild card, вышедшей в полуфинал на столь престижном турнире.
В полуфинале Буассон встретится со второй ракеткой мира Коко Гауфф, которая обыграла Мэдисон Кис (WTA 8) со счетом 6:7, 6:4, 6:1.
Кроме того, Буассон стала самой молодой французской теннисисткой, вышедшей в полуфинал турнира Большого шлема после Амели Моресмо, которой это удалось на Уимблдоне в 1999 году.
Изначально Буассон должна была выступить в основной сетке Открытого чемпионата Франции еще в прошлом году, но планы разрушила травма крестообразных связок левого колена, полученная накануне турнира.
В феврале теннисистка вернулась на корт, а два месяца назад попала в новостные сводки. В апреле на турнире Rouen Open во Франции в первом круге она обыграла британку Харриет Дарт (на тот момент WTA 62) со счетом 6:0, 6:3. По ходу матча Дарт настолько разочаровалась своей игрой, что вышла из себя и обвинила соперницу в том, что та должна пользоваться дезодорантом, потому что от нее неприятно пахнет. Позднее Дарт извинилась за свои слова.
На данный момент ожидается, что на следующей неделе Буассон поднимется на 65-е место в мировом рейтинге. Ее лучший результат ранее был 152-е место, а до Открытого чемпионата Франции – Ролан Гаррос - она заработала за карьеру призовые в размере 130 тысяч евро. Теперь, благодаря выходу в полуфинал второго турнира Большого шлема в сезоне, она уже гарантировала себе дополнительную сумму в 690 тысяч евро.
Если Буассон обыграет Гауфф в полуфинале и выйдет в финал, ей будет гарантировано 1,3 миллиона евро призовых. В случае победы в финале и если она станет первой французской теннисисткой, завоевавшей титул в одиночном разряде на турнире Большого шлема после Мэри Пирс в 2000 году, сумма увеличится до 2,5 миллиона евро.