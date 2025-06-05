22-летняя теннисистка стала сенсацией Ролан Гаррос

Буассон, получившая wild card в основную сетку турнира, уже одолела трех сеяных соперниц на пути в полуфинал. Для 22-летней француженки, дебютирующей в основной сетке турнира Большого шлема, этот успех стал историческим: она стала первой с 2011 года обладательницей wild card, вышедшей в полуфинал на столь престижном турнире.

В полуфинале Буассон встретится со второй ракеткой мира Коко Гауфф, которая обыграла Мэдисон Кис (WTA 8) со счетом 6:7, 6:4, 6:1.

Кроме того, Буассон стала самой молодой французской теннисисткой, вышедшей в полуфинал турнира Большого шлема после Амели Моресмо, которой это удалось на Уимблдоне в 1999 году.

Изначально Буассон должна была выступить в основной сетке Открытого чемпионата Франции еще в прошлом году, но планы разрушила травма крестообразных связок левого колена, полученная накануне турнира.

В феврале теннисистка вернулась на корт, а два месяца назад попала в новостные сводки. В апреле на турнире Rouen Open во Франции в первом круге она обыграла британку Харриет Дарт (на тот момент WTA 62) со счетом 6:0, 6:3. По ходу матча Дарт настолько разочаровалась своей игрой, что вышла из себя и обвинила соперницу в том, что та должна пользоваться дезодорантом, потому что от нее неприятно пахнет. Позднее Дарт извинилась за свои слова.

На данный момент ожидается, что на следующей неделе Буассон поднимется на 65-е место в мировом рейтинге. Ее лучший результат ранее был 152-е место, а до Открытого чемпионата Франции – Ролан Гаррос - она заработала за карьеру призовые в размере 130 тысяч евро. Теперь, благодаря выходу в полуфинал второго турнира Большого шлема в сезоне, она уже гарантировала себе дополнительную сумму в 690 тысяч евро.