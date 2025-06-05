Четвертый этап серии Talendid Rajale пройдет в эти выходные в Лайтсе

В это воскресенье, 8 июня, организаторы ждут всех юных любителей картинга на четвертом этапе Talendid Rajale, который на этот раз пройдет в LaitseRallyPark. Серия Talendid Rajale проводится Эстонским картинговым союзом и предназначена для того, чтобы дать молодежи возможность сделать первые шаги в картинге. Для многих участников этот турнир уже стал трамплином в профессиональный спорт, но независимо от целей каждый получает здесь ценный опыт – будь то на пути к вершинам или просто ради удовольствия от гонок.