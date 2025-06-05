Четвертый этап серии Talendid Rajale пройдет в эти выходные в Лайтсе

В субботу, 8 июня, на территории LaitseRallyPark стартует четвертый этап серии Talendid Rajale – зарегистрироваться для участия можно еще в ближайшие дни!
В это воскресенье, 8 июня, организаторы ждут всех юных любителей картинга на четвертом этапе Talendid Rajale, который на этот раз пройдет в LaitseRallyPark. Серия Talendid Rajale проводится Эстонским картинговым союзом и предназначена для того, чтобы дать молодежи возможность сделать первые шаги в картинге. Для многих участников этот турнир уже стал трамплином в профессиональный спорт, но независимо от целей каждый получает здесь ценный опыт – будь то на пути к вершинам или просто ради удовольствия от гонок.
В LaitseRallyPark на трассу выйдут юные участники двух возрастных категорий – U11 и U14, то есть до одиннадцати и до четырнадцати лет (включительно). Подробные правила и условия опубликованы на сайте Talendid Rajale. Серия Talendid Rajale подходит всем, кого привлекают скорость, точность и спортивные испытания. Организаторы обещают захватывающие соревнования!
До конца регистрации остаются считанные дни – не упусти свой шанс!
Подробная информация и регистрация ЗДЕСЬ.