Колонка Postimees Дорогая кофемашина прокуратуры

Майлис Репс обвиняли в использовании министерских ресурсов в личных целях, будь то услуги водителя для перевозки детей или доставка домой кофемашины. Прокуратура пообещала обществу моральное и институциональное очищение судебной системы. Но что мы получили в итоге?

После затяжного и изматывающего судебного процесса большинство выдвинутых обвинений развалились. В силе осталось лишь признание вины в присвоении и мошенничестве, но и то в значительно меньшем объеме. Немного преувеличив, можно сказать, что из всей громкой истории остался лишь ужин в Mon Repos за счет министерства для однопартийцев и... кофемашина.

Однако прокуратура так и не смогла убедительно доказать предполагаемую повторяющуюся модель преступного поведения Репс, на которой изначально строилась версия обвинения. Итог? Снижение доверия к прокуратуре и неизбежный вопрос: было ли это торжеством правосудия или всего лишь политическим и медийным фарсом?