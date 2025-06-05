Колонка Postimees Дорогая кофемашина прокуратуры

В последние годы деятельность эстонской прокуратуры все чаще подвергается критике, и сейчас можно сказать, что это вполне заслуженно. Решения Таллиннского окружного суда, вынесенные в среду по делам Майлис Репс и Tallinna Sadam, стали для прокуратуры по-настоящему горькой пилюлей. Складывается впечатление, что прокуратура впустую расходует средства налогоплательщиков, затягивает расследования на годы, а в итоге не способно доказать то, в чем пыталось изначально убедить общественность.
Майлис Репс обвиняли в использовании министерских ресурсов в личных целях, будь то услуги водителя для перевозки детей или доставка домой кофемашины. Прокуратура пообещала обществу моральное и институциональное очищение судебной системы. Но что мы получили в итоге?
После затяжного и изматывающего судебного процесса большинство выдвинутых обвинений развалились. В силе осталось лишь признание вины в присвоении и мошенничестве, но и то в значительно меньшем объеме. Немного преувеличив, можно сказать, что из всей громкой истории остался лишь ужин в Mon Repos за счет министерства для однопартийцев и... кофемашина.
Однако прокуратура так и не смогла убедительно доказать предполагаемую повторяющуюся модель преступного поведения Репс, на которой изначально строилась версия обвинения. Итог? Снижение доверия к прокуратуре и неизбежный вопрос: было ли это торжеством правосудия или всего лишь политическим и медийным фарсом?
Ситуация с Tallinna Sadam еще более неловкая. Речь идет об одном из крупнейших коррупционных дел в современной истории Эстонии. Руководство порта задержали, а обществу пообещали масштабное очищающее судебное разбирательство. Этот процесс длился почти десять лет и потребовал огромных ресурсов от всех сторон. Но что получили мы в итоге? В среду Таллиннский окружной суд прекратил уголовное дело в отношении руководителей порта по истечении срока давности и постановил взыскать в их пользу более 930 тысяч евро из бюджета государства.
Работа прокуратуры в этих двух делах наглядно демонстрирует системную проблему: при расследовании сложных и резонансных дел нет четкой стратегии, сбор доказательств проводится небрежно, а само разбирательство тянется долго и идет фрагментарно. А если в итоге вину не удается доказать, а репутация обвиняемых разрушена на долгие годы, закономерно возникает вопрос: кто за это ответит? Ни один прокурор не был привлечен к ответственности за эти провалы, никто публично не признал своих ошибок.
Создается стойкое впечатление, что в этих процессах прокуратура пыталась буквально досудить до смерти подсудимых длительными разбирательствами (в некоторых случаях это, к сожалению, в прямом смысле удалось), рассчитывая, что они пойдут на согласительное производство ради экономии времени и средств.
По мнению Postimees, доверие к карательной системе государства должно строиться на профессиональной, быстрой и объективной работе, которая приводит к справедливому решению. Мы не ставим под сомнение виновность или невиновность подсудимых - отмечаем лишь то, что работа прокуратуры не выглядит компетентной.