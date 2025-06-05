Андрей Кузичкин Украинские дроны нанесли мощный удар по российскому обществу

Вот некоторые комментарии к теме: «Интересно, а у нас в Томске бомбоубежища в рабочем состоянии?»; «Дегенераты довели страну до ручки, а теперь будут искать в этом виноватых»; «Ну да, Гитлер тоже строил вечный рейх, сначала Австрию присоединил путем "референдума", затем Судеты, "защищая" исконно немецкие земли и людей.. у нас сейчас тоже где-то похожее очень есть... столько совпадений.. и на СССР Гитлер нападение оправдывал тем, что "если бы не мы, то они… История повторяется...»; «Как думаете есть вина верховного главнокомандующего?»; «Всем весело, кажется, а мне страшно... Безопасности в России больше нет нигде. Государство- везде, а безопасности нет... Оказывается, и такое бывает»; «Самое главное, чтобы Вы в авто были пристегнуты и если за рулем, то не говорите по телефону - силовики тут как тут. А вот когда ракетки из Челябинска до Иркутска везут для бомбежки, то у тех же силовиков глазки шторами(???) закрыты...»; «Так и до Томска доберутся».