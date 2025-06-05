Андрей Кузичкин Украинские дроны нанесли мощный удар по российскому обществу

Как известно, 1 июня Служба безопасности Украины провела уникальную операцию: дроны атаковали военные аэродромы в четырех регионах России - Иркутской, Мурманской, Рязанской и Ивановской областях. В Амурской области фура, перевозившая дроны, взорвалась на маршруте следования. По данным, подтвержденным экспертными центрами, включая аналитическую службу НАТО, в результате беспрецедентной атаки были уничтожены и повреждены не менее сорока самолетов стратегической авиации Военно-космических сил России. Серьезный урон, причиненный одной из трех главных ударных сил России, входящих в ядерную триаду, вызвал шок в Кремле, пишет публицист Андрей Кузичкин.
В России авторитарная власть выработала принцип: чем серьезнее проблема, тем меньше ее обсуждают публично. Путин до сих пор (4 июня) не прокомментировал случившееся, упомянув только атаку дронов в телефонном разговоре с Трампом. Многие информационные ресурсы России события 1 июня вообще «не заметили».
Главный пропагандист России Владимир Соловьев в эфире своей программы призвал расстрелять солдата, который выложил в интернете видео с горящими самолетами. Но почему горели самолеты, Соловьев так и не объяснил. Это молчание означает, что атака украинских дронов стала колоссальным унижением для режима Путина, к которому тот оказался не готов. А вот в российских пабликах случился настоящий взрыв эмоций. Утрата иллюзий, что война - это где-то далеко, оказалась очень болезненной.
Страх, растерянность и немного патриотизма
Я проанализировал комментарии посетителей информационных порталов регионов, где 1 июня случилась атака дронов. Количество комментариев 1-3 июня по тегу «атака дронов» выросло в пять-десять раз по сравнению со среднестатистическими показателями. Многие пользователи задавали главный вопрос: как так случилось, что фуры, груженые дронами, могли преодолеть тысячи километров без досмотра и проверок?
Виновниками произошедшего называли власти страны и регионов, силовые структуры и самих военных. Высказывались предположения, что именно коррупция позволяет беспрепятственно ввозить в Россию и компоненты для дронов, и приобретать взрывчатку. С помощью взяток в России можно решить любой вопрос и организовать масштабный теракт. Комментаторы часто выражали недоверие к официальной информации, полагая, что власти преуменьшают масштабы случившегося и скрывают правду о новых угрозах. Критике подверглась система охраны военных аэродромов, других стратегических объектов и неэффективность работы средств противовоздушной обороны.
В пабликах Рязанской и Ивановской областей комментаторы писали, что чувствуют себя незащищенными даже в центральных областях России, где существует мощная система ПВО. Высказывались претензии, что никто не готовит людей к военным инцидентам, что нет никакого усиления мер безопасности, и когда в небе появляется дрон, никто не знает, куда бежать и где прятаться. Однако Рязанская, Ивановская и Мурманская области за три года войны с Украиной уже становились объектами дроновых атак. Но чем дальше от Москвы, тем больше шока.
Вот некоторые комментарии из пабликов Иркутской области, от которой до Украины по автомобильным трассам - 5700 км: «Почему не защищены военные аэродромы? ПВО только Москву охраняет?», «А где борьба антитеррористических групп?», «Я никогда не думала, что Сибирь окажется ареной дроновой войны! Какое-то плохое фантастическое кино!», «Во время Великой отечественной войны людей спасали от немцев и эвакуировали в Сибирь. А куда нам из Сибири эвакуироваться? В Китай?»
Выражали комментаторы и тревогу не только за свою безопасность: «Сейчас закрутят гайки и отменят мобильный интернет», «Диктатура приходит вместе с дронами». Но юмору тоже нашлось место: «Скоро в России запретят мультфильмы и книги про Карлсона, который живет на крыше. А вдруг он и есть прототип дрона, и дети начнут дроны дома собирать?»
В телеграм-канале губернатора Иркутской области под информацией о дроновой атаке в регионе за несколько часов появилось свыше 600 комментариев. Однако посетители ресурса жаловались, что администратор канала массово удаляет комментарии за «неблагонадежность и острую критику в адрес власти». Кто-то сравнил этот алгоритм с «черным фейерверком», который взрывается, но его не видно.
Принцип отбора комментариев модератором позволяет оценить, какая общественная реакция для власти является позитивной. Главная мысль в допущенных к публикации текстах - полный запрет на обнародование всех фактов, связанных с запуском дронов и последствиями их ударов. Резкому осуждению подверглись те, кто выкладывал в интернете фото и видео об атаке дронов. Похоже, что общественное мнение готовят к тому, что тотальная цензура и ограничение мобильного интернета становятся реальной перспективой в России.
Большой резонанс в Иркутских пабликах вызвала история с попытками случайных свидетелей сбить вылетающие из фуры дроны с помощью камней и охотничьих ружей. Их поступок называли героическим, а губернатор пообещал представить этих защитников России от дроновой атаки к наградам. Хотя нашлись скептики, которые иронизировали над «охотниками с камнями» и удивлялись, почему им не пришло в голову просто закрыть фуру брезентом. Хотя, помнится, Гарри Поттер вообще поймал снитч, напоминающий миниатюрный дрон, ртом.
Но даже в тех регионах, которые не подверглись атаке, тема дронов стала доминирующей в обсуждениях на информационных порталах. В моем родном Томске информация об инциденте 1 июня была опубликована под заголовком: «Совершена первая атака беспилотников на Сибирь». Видимо, журналисты не исключают, что будет и вторая атака.
Вот некоторые комментарии к теме: «Интересно, а у нас в Томске бомбоубежища в рабочем состоянии?»; «Дегенераты довели страну до ручки, а теперь будут искать в этом виноватых»; «Ну да, Гитлер тоже строил вечный рейх, сначала Австрию присоединил путем "референдума", затем Судеты, "защищая" исконно немецкие земли и людей.. у нас сейчас тоже где-то похожее очень есть... столько совпадений.. и на СССР Гитлер нападение оправдывал тем, что "если бы не мы, то они… История повторяется...»; «Как думаете есть вина верховного главнокомандующего?»; «Всем весело, кажется, а мне страшно... Безопасности в России больше нет нигде. Государство- везде, а безопасности нет... Оказывается, и такое бывает»; «Самое главное, чтобы Вы в авто были пристегнуты и если за рулем, то не говорите по телефону - силовики тут как тут. А вот когда ракетки из Челябинска до Иркутска везут для бомбежки, то у тех же силовиков глазки шторами(???) закрыты...»; «Так и до Томска доберутся».
В пабликах Москвы я тоже нашел верную мысль: «Жили мы себе спокойно, и вдруг решили у соседей порядки навести…».
Конечно, есть и резкие высказывания в адрес Украины. Как правило, их авторы - это боты или наймиты спецслужб, которые получают деньги, чтобы бороться с инакомыслием в информационном поле. Вот характерный нарратив: «Это киевским террористам не поможет, конечно, громкие теракты и диверсии, но стратегически ничего не меняют. Противник так и продолжает терять два-три населенных пункта в день, истощаясь все больше, и недалек тот день, когда его фронт обрушится, и наши войска устремятся вперед». Но подобного рода тексты тонут в потоке рефлексии обеспокоенных своим будущим авторов.
В предыдущей статье о готовности российского общества к долгой войне я писал, что готовность эта во много носит декларативный характер. И дроны, массово влетающие в окна квартир в российских регионах, далеких от линии фронта в Украине, ситуацию изменят. Кремль больше всего боится этих перемен, так как путинская власть держится на армии, чекистском олигархате и общественном мнении. Но дроны уже долетели до Сибири.
И общественное мнение, судя по комментариям в социальных сетях и по общению с моими источниками информации в разных регионах России, пришло в движение. Последние опросы показывают, что социальное самочувствие россиян довольно хорошее. Но вот оптимизм при оценке будущего резко пошел на убыль. Таким образом атака украинских дронов, безусловно, нанесла ущерб российской авиации, но гораздо мощнее ударила по российскому обществу.
Однако есть в информационном пространстве остров, где атака дронов вызвала не панику, а волну ненависти и прилив злобы. Этот остров называется - «Русская Эстония».
Проклятия, угрозы и немного юдофобии
Вот некоторые комментарии к публикациям с тегом «атака дронов» на странице Facebook Rus.Postimees: «Надеюсь при ответном ударе (теперь он вполне законно может быть ядерным, ибо это была атака на стратегические объекты) не погибнут гражданские»; «Нет сомнений, сотрут Украину»; «Зачем дразнить ядерное государство с явным преимуществом в военной технике? Кому выгодно затягивать эту череду смертей?»; «Украина напала на ядерные силы РФ. РФ имеет законное право на ответ ядерным оружием»; «Путин! Когда у тебя кончится терпение?»; «НАТО командует а пешки украинцы исполняют»; «…агонию Украины этот удар не остановит и результаты войны не поменяет»; «За всю эту жопу Украина заплатит не по детски, будет очень жарко, всему свое время. Это ошибка которая унесет сотни невинных людей. Браво Зеленский ты свой народ хоронишь своими руками»; «Зеленский - еврей, это не его народ».
Подобных комментариев - сотни. Конечно, их авторами могут быть боты или российские резиденты за пределами Эстонии, что в очередной раз ставит вопрос о правилах модерации информационного контента в эстонских СМИ. Но есть много вполне реальных лиц, активно действующих в информационном пространстве Эстонии уже несколько лет. Я за ними наблюдаю, я с ними дискутирую, но одного меня мало.
Нужен эффективный инструмент по блокированию этого канала распространения нарративов российской пропаганды. Эти люди - инструмент в гибридной войне России против Украины и Эстонии. И ведь это когнитивный диссонанс, когда в русскоязычном сегменте эстонских социальных сетей ненависти к Украине, Эстонии и Европе гораздо больше, чем в российских пабликах. С этим нужно бороться, снижая порог чувствительности к московской информационной агрессии в эстонском цифровом мире.
Поэтому я предлагаю создать платформу по типу украинского сайта «Миротворец» и, не давая оценки, просто выкладывать на сайт информацию о людях и размещать их публикации, которые продвигают политическую повестку Кремля. Свободе слова - да, пропаганде и информационной войне - нет.
Если зло нельзя уничтожить, то можно держать его в клетке.