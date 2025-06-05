Премьер-министр Молдовы: Россия хочет перебросить десять тысяч солдат в Приднестровье

«Они хотят усилить свое военное присутствие в Приднестровском регионе, - заявил Речан в интервью The Financial Times. - Представьте себе, какое это окажет давление и насколько усилит влияние на юго-западную часть Украины, если там будет размещено десять тысяч военнослужащих […] К тому же рядом находится Румыния - государство-член НАТО».