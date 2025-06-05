«Где они?»: первый год перехода на эстоноязычное обучение прошел без подходящих учебных материалов

Директор Ласнамяэской основной школы Милена Погодаева отметила, что имеющиеся учебники предназначены только для школ с полностью эстонским языком обучения. В её же школе обучаются дети с особыми образовательными потребностями (HEV), для которых учебные материалы не адаптированы. В связи с этим учителям приходится регулярно упрощать тексты, выражения и фразы.

Директор Силламяэской Ваналиннаской школы Тийт Салван подчеркнул, что с учебными материалами у них проблем не возникает, однако нагрузка на преподавателей заметно увеличилась: «Переходящие на эстоноязычное обучение классы требуют повышенного внимания - это не значит, что мы увеличили количество уроков для учителей, но работа в новых условиях требует больших усилий».