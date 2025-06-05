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«Где они?»: первый год перехода на эстоноязычное обучение прошел без подходящих учебных материалов

Перевод: Анна-Мария Оуэртани
Школы редко обмениваются учебными материалами между собой, что создает определенные трудности. Фотография класса Мустамяэской гуманитарной гимназии.

Первый год перехода на эстоноязычное обучение выявил острую нехватку учебных материалов в школах. Министр образования и науки Кристина Каллас (Ээсти 200) связывает это с тем, что учителя не обмениваются уже разработанными материалами.

Директор Ласнамяэской основной школы Милена Погодаева отметила, что имеющиеся учебники предназначены только для школ с полностью эстонским языком обучения. В её же школе обучаются дети с особыми образовательными потребностями (HEV), для которых учебные материалы не адаптированы. В связи с этим учителям приходится регулярно упрощать тексты, выражения и фразы.

Директор Силламяэской Ваналиннаской школы Тийт Салван подчеркнул, что с учебными материалами у них проблем не возникает, однако нагрузка на преподавателей заметно увеличилась: «Переходящие на эстоноязычное обучение классы требуют повышенного внимания - это не значит, что мы увеличили количество уроков для учителей, но работа в новых условиях требует больших усилий».

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