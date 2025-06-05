«Где они?»: первый год перехода на эстоноязычное обучение прошел без соответствующих учебных материалов

Первый год перехода на эстоноязычное обучение выявил острую нехватку учебных материалов в школах. Министр образования и науки Кристина Каллас (Ээсти 200) связывает это с тем, что учителя не обмениваются уже разработанными материалами.
Директор Ласнамяэской основной школы Милена Погодаева отметила, что имеющиеся учебники предназначены только для школ с полностью эстонским языком обучения. В её же школе обучаются дети с особыми образовательными потребностями (HEV), для которых учебные материалы не адаптированы. В связи с этим учителям приходится регулярно упрощать тексты, выражения и фразы.