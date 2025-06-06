Оправдание «конторы смерти»: может ли суицид стать бизнесом после решения Госсуда?

Судебное разбирательство по делу владельца так называемой конторы смерти Пауля Таммерта завершилось неожиданным оправдательным решением Государственного суда. Rus.Postimees выяснил, означает ли этот прецедент, что теперь в Эстонии любой желающий может легально предоставлять платные услуги по оказанию помощи в суициде.
6 мая Государственный суд оправдал Пауля Таммерта, который предлагал людям устройство для добровольного ухода из жизни. Его обвиняли в запрещенной экономической деятельности и оказании медицинских услуг без лицензии: за деньги он предоставлял людям собранный им же аппарат, позволяющий совершить суицид.