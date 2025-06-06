Оправдание «конторы смерти»: может ли суицид стать бизнесом после решения Госсуда?

6 мая​ Государственный суд оправдал Пауля Таммерта, который предлагал людям устройство для добровольного ухода из жизни. Его обвиняли в запрещенной экономической деятельности и оказании медицинских услуг без лицензии: за деньги он предоставлял людям собранный им же аппарат, позволяющий совершить суицид.

Уездный и окружной суды признали Таммерта виновным в экономической деятельности в сфере здравоохранения без лицензии. Однако коллегия по уголовным делам Госсуда оправдала обвиняемого, посчитав, что он не оказывал медицинских услуг, а значит, его нельзя обвинять в незаконной экономической деятельности.