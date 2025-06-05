Урмас Сыырумаа готов продать Батарейную крепость

Сыырумаа, планировавший превратить Батарейную крепость в спа-отель, готов отойти от проекта, так как ситуация в мире изменилась: «Я думаю, что сейчас от владельца отеля требуется более долгий взгляд на деньги».

По его словам, причиной возможной продажи является не дороговизна проекта, а обеспечение кредита. «Как известно, арендная плата за отель частично зависит не от квадратных метров, а от оборота. Но в эстонской банковской среде это не считается достаточным обеспечением для финансирования», - пояснил Сыырумаа.