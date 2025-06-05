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Урмас Сыырумаа готов продать Батарейную крепость

Батарейная тюрьма.

«Я могу остаться и партнером, и помочь со строительством, но если кто-то хочет сто процентов себе, пусть берет сто процентов», - цитируют «Деловые ведомости» предпринимателя Урмаса Сыырумаа, который размышлял о судьбе Батарейной крепости.

Сыырумаа, планировавший превратить Батарейную крепость в спа-отель, готов отойти от проекта, так как ситуация в мире изменилась: «Я думаю, что сейчас от владельца отеля требуется более долгий взгляд на деньги».

По его словам, причиной возможной продажи является не дороговизна проекта, а обеспечение кредита. «Как известно, арендная плата за отель частично зависит не от квадратных метров, а от оборота. Но в эстонской банковской среде это не считается достаточным обеспечением для финансирования», - пояснил Сыырумаа.

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