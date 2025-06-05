Украинская спецоперация заставила США задуматься о защите военной инфраструктуры

The New York Times опубликовал статью, в которой утверждается, что спецоперация Украины по удару по российской авиации указывает на уязвимые места в системе защиты военной инфраструктуры США. Интересно, что в некоторых публикациях в социальных сетях также говорится, будто бы атака Украины на территории России якобы выявляет слабости в обороне США. Однако прямой логической связи здесь нет - действия Украины показали именно уязвимости в обороне России.

В статье NYT есть и глубокий смысл. Очень высокоуровневая система ПВО, способная даже остановить баллистические ракеты, не может эффективно справиться с подобной атакой, организованной украинскими спецслужбами. Подражание такой атаке - задача чрезвычайно сложная, но теоретически возможна множественность вариантов. Атаки 11 сентября наглядно показали то, о чем ученые и военные говорили долгое время: даже с самыми современными военными технологиями невозможно создать полную и надежную защиту. Как бы такие атаки ни называли - асимметричными или гибридными - всегда есть способ атаковать более сильного противника. Дроны - лишь одно из технических новшеств, открывающее новые тактические возможности. Решающее значение как для организации атак, так и для защиты имеет человеческий фактор - слаженная работа и координация институтов.