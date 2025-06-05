Президент России, наконец, отреагировал на атаку Украины против российской авиации. Прежде всего он решил позвонить президенту США, чтобы проинформировать о готовящемся ответном ударе со стороны России, пишет эксперт по вопросам безопасности Райнер Сакс.
Неудивительно, что Россия наносит первый ответный удар лишь спустя несколько дней после атаки, - удивляет другое: перед этим президент России посчитал необходимым позвонить президенту США. Проблема, вероятно, заключается в том, что у России недостаточно ресурсов для того, чтобы успешно и заметно атаковать военные объекты, как это делает Украина. Как и обычно, ракетные удары наносятся по центрам украинских городов - с расчетом на масштабный медийный эффект. Звонок президенту США помогает усилить информационное воздействие от удара.
Тем не менее, президент России добился самого главного. После этого звонка президент США, скорее всего, не станет вводить новые санкции против России - то есть российский президент сумел частично восстановить свое влияние на информационное пространство американского лидера. Кроме того, он умело использовал тему Ирана, по сути, ничего конкретного не пообещав. Если России удастся также начать сдерживать действия США в отношении Ирана, все процессы еще больше затормозятся.
В своем публичном комментарии президент России назвал украинское правительство террористическим режимом, с которым невозможно вести переговоры.
В целом, звонок президента России и его публичное выступление все же свидетельствуют о некоторой слабости. Ранее, когда Украине удавалось нанести удар по важным стратегическим объектам России, ответные ракетные удары проводились в течение нескольких дней - при мощной информационной кампании, но без предварительного уведомления кого-либо.
Новые данные об атаке Украины на российскую авиацию
Служба безопасности Украины (СБУ) постепенно предоставляет СМИ новые подробности о нанесенном ударе по стратегической авиации России.
Вчера были опубликованы видео с дронов, на которых видно поражение всех самолетов, о которых Украина сообщала ранее. Президент Украины подчеркнул, что полностью уничтожена примерно половина - около 20 самолетов. Остальные получили повреждения, которые сделали их непригодными к полетам. Можно предположить, что часть из них будет восстановлена, но не в ближайшие месяцы.
Очень важно, что подтвердились сведения о том, что часть уничтоженных бомбардировщиков была подготовлена для проведения ударов по Украине, а на некоторых из них были установлены крылатые ракеты Х-101. Надеюсь, эти видеоматериалы положат конец излишним спорам и анализам спутниковых снимков. Следует учитывать, что российская армия сразу же начала скрывать и маскировать следы удара. Вчера появились фотографии, на которых видно, как на места уничтоженных самолетов ставят новое оборудование для сокрытия повреждений. Спутниковые снимки, безусловно, остаются важным источником разведданных сейчас и в будущем, однако только на их основании невозможно установить окончательную правду.
Российские информационные бойцы тоже мобилизовались и пытаются усилить поток информации, утверждая, что удар был сравнительно незначительным и не повлиял на военный потенциал России.
Украина усилила информационное давление вчера, сообщив, что одна из (не названных) украинских разведслужб взломала серверы российского авиационного производителя «Туполев». Эта компания когда-то выпускала все стратегические бомбардировщики. Сообщается о большом объеме украденных документов, а также хакеры украсили сайт компании своими «художественными» работами. В итоге этим хотят усилить впечатление о серьезных потерях стратегической авиации России. Утечка документации может замедлить многие процессы в компании.
Украинская спецоперация заставила США задуматься о защите военной инфраструктуры
The New York Times опубликовал статью, в которой утверждается, что спецоперация Украины по удару по российской авиации указывает на уязвимые места в системе защиты военной инфраструктуры США. Интересно, что в некоторых публикациях в социальных сетях также говорится, будто бы атака Украины на территории России якобы выявляет слабости в обороне США. Однако прямой логической связи здесь нет - действия Украины показали именно уязвимости в обороне России.
В статье NYT есть и глубокий смысл. Очень высокоуровневая система ПВО, способная даже остановить баллистические ракеты, не может эффективно справиться с подобной атакой, организованной украинскими спецслужбами. Подражание такой атаке - задача чрезвычайно сложная, но теоретически возможна множественность вариантов. Атаки 11 сентября наглядно показали то, о чем ученые и военные говорили долгое время: даже с самыми современными военными технологиями невозможно создать полную и надежную защиту. Как бы такие атаки ни называли - асимметричными или гибридными - всегда есть способ атаковать более сильного противника. Дроны - лишь одно из технических новшеств, открывающее новые тактические возможности. Решающее значение как для организации атак, так и для защиты имеет человеческий фактор - слаженная работа и координация институтов.
Что касается дронов, то их главная привлекательность - кажущаяся дешевизна и сложность реализации контрмер. Другими словами, удар может осуществить даже отдельный человек, но отдельному человеку чрезвычайно сложно эффективно защититься. Главная опасность ударов с помощью дронов - это то, что они быстро распространяются в зоны локальных конфликтов и попадают в руки террористов. В будущем такие дроны могут использоваться для гибридных атак уже против гражданских объектов в странах, где есть радикально настроенные группы. Противодействие дронам как задача для армии и полиции станет серьезным вызовом в ближайшие годы. Те страны, которые этого не осознают, понесут потери.
Об авиаударах
Что касается позавчерашнего взрыва на Крымском мосту, российские власти сначала пытались замалчивать инцидент и заявляли, что ничего серьезного не произошло, а весь инцидент - якобы информационная операция Украины. Однако вчера пресс-секретарь администрации президента Песков признал, что взрыв все же был, хотя, по его словам, мост не пострадал.
Российская армия продолжает атаки с использованием дронов. Украинская военная разведка сообщает, что на данный момент российская оборонная промышленность способна производить до 170 дронов типа Shahed и дронов-приманок в сутки. В недавних атаках было использовано чуть меньше сотни. При этом большинство ударов сосредоточены по немногим целям, что увеличило точность попаданий по сравнению с предыдущими атаками.
Вчера дроны атаковали жилые дома в населенном пункте Черниговской области, в результате чего погибло по меньшей мере пять человек, еще шесть получили ранения. Также произошел авиаудар по Харькову - ракета попала в жилой дом, есть сообщения о пострадавших.
Также поступили сообщения об атаке украинских дронов на авиабазу российской армии в Миллерово, Ростовская область, недалеко от границы с Украиной.
Обстановка на фронтах
Вчера число атак российской армии на фронтах немного снизилось, но такие колебания обычны и в целом не повлияли на общую ситуацию.
- На Курском, Сумском и Белгородском направлениях продолжаются активные наступления российских войск, однако подтверждений продвижения нет.
- На Харьковском направлении идут позиционные бои в окрестностях населенного пункта Волчанск.
- На Купянском направлении активность российских подразделений вчера была низкой. Зато сохраняется высокая активность наступления на Лиманском направлении. Между Лиманом и Купянском российским войскам удалось немного улучшить свои позиции и закрепиться на новых рубежах.
- На Сиверском направлении продолжаются позиционные бои.
- В районе Бахмута усилилась активность российских подразделений вокруг Часова Яра, но успехов они не достигли. В Торецке продолжаются позиционные бои.
- На Покровском направлении сохраняется высокий темп атак со стороны российских войск, однако украинские силы способны проводить контратаки. Сильное давление на украинские позиции продолжается также к юго-западу от Донецка. Существенных и устойчивых изменений линии фронта не зафиксировано - позиции иногда переходят из рук в руки.
- На южном фронте российские силы оставались пассивными, что, вероятно, является результатом успешных авиаударов Украины за последнюю неделю.