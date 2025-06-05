Кармен Бруус раскрыла причины своего отъезда из США - реальность оказалась не такой, как ожидалось

В прошлом учебном году Бруус поступила в университет США, присоединившись к Миссурийскому университету. После нескольких месяцев она решила вернуться в Эстонию и больше в США не поехала, продолжив тренироваться в Тарту под руководством Керсти Виру.

Теперь в своей Instagram-истории она рассказала, почему приняла решение покинуть США. «То место, где я была, оказалось не совсем для меня, потому что методика тренировок и сама спортивная система мне не подошли. По сути, уже к четвергу я настолько уставала от тренировок, что больше не могла ничего делать», – рассказала Бруус.

«У нас не было и восстановительной недели, которая обычно включается в тренировочные планы. Усталость только накапливалась. В итоге все это перестало приносить мне удовольствие. Или, точнее, это была не тот опыт, за которым я отправлялась», – рассказала Бруус.

При этом спортсменка не хочет никого отговаривать от поездки в США. «Из США я взяла с собой знакомства и друзей, которых там нашла. Возможно, я и сама себя открыла как человека или личность. Я ни в коем случае не жалею, что поехала туда. Там я научилась больше отстаивать себя, ведь ты оказываешься совершенно один, и никто не подталкивает тебя так, как привык в Эстонии. Все лежит на твоих собственных плечах», – пояснила она.

В начавшемся летнем сезоне Бруус еще не выступала, а последние годы складывались для нее непросто. Ее личный рекорд был установлен в 2022 году, когда она взяла высоту 1,96 метра на чемпионате мира в Юджине. В прошлом сезоне Бруус завоевала бронзу на юниорском чемпионате мира до 20 лет в Перу с результатом 1,89 метра, который стал для нее лучшим в сезоне.