В Эстонии состоится Ночь церквей

«Это наша первая попытка открыть двери церкви для всех, кто проходит и проезжает мимо, - сказала организатор мероприятия старейшина прихода Каарепере Эстонской евангелической лютеранской церкви Анне Ряпп. - К сожалению, в этот раз мы единственные в Йыгевамаа участники программы Ночи церквей. В программе участвует большинство церквей в Тарту».