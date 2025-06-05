В Эстонии состоится Ночь церквей

В рамках общенациональной Ночи церквей в пятницу в Йыгевамаа двери церкви Каарепере будут открыты для всех желающих с 17 часов до 1 часа ночи.
«Это наша первая попытка открыть двери церкви для всех, кто проходит и проезжает мимо, - сказала организатор мероприятия старейшина прихода Каарепере Эстонской евангелической лютеранской церкви Анне Ряпп. - К сожалению, в этот раз мы единственные в Йыгевамаа участники программы Ночи церквей. В программе участвует большинство церквей в Тарту».
Ночь церквей даст посетителям возможность ощутить все многообразие христианских конфессий и других форм религиозного самовыражения.
Ночь церквей организована по той же модели, что и аналогичные мероприятия в Чехии, Словакии, Австрии, Швейцарии и других странах.
В Эстонии Ночь церквей координирует MTÜ Kirikute Öö.