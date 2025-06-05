Год назад София попала в тюрьму. Теперь она воспитывает там дочь

Вокруг куклы, мягкие игрушки, детские стулья и коляски. Через окно периодически проникают солнечные лучи. Мы устроились на мягком ковре, тогда как мать сидит напротив на надувном мяче и нянчит свою трехмесячную дочку. Вроде бы бытовая ситуация, если бы это не была тюрьма. Софии (имя изменено) осталось провести за решеткой еще четыре года, и она ждет момента, когда сможет попросить досрочного освобождения, рассказывает RUS TVNET.
Утро рабочего дня, 10:00, у нас с Управлением мест заключения согласован визит в отделение матери и ребенка Ильгюциемской тюрьмы. Сейчас в этом отделении находятся 11 женщин и 11 детей - от младенца до четырехлетнего ребенка. Именно до четырех лет ребенок может оставаться вместе с матерью. После этого, если она еще не освобождена, решается вопрос о передаче ребенка родственникам или сиротский суд принимает решение о его передаче в приемную семью, пока женщина остается в заключении.