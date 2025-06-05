Анетт Контавейт в Париже вручили важный диплом

Бывшая первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт на этой неделе принимает участие в турнире легенд на Открытом чемпионате Франции, однако перед этим ее в Париже ожидал приятный сюрприз.
В 2020 году Контавейт начала изучать психологию в Университете Индианы (США). Недавно она завершила обучение и получила степень бакалавра, но не смогла присутствовать на церемонии вручения дипломов в университете. Это упущение исправили в столице Франции.
«Я пропустила церемонию вручения дипломов в Университете Индианы, но зато у меня была своя - в Париже. Спасибо WTA за возможность реализовать свои академические цели!» – поблагодарила Контавейт главную организацию женского тенниса.
Контавейт начала обучение в университете еще во время своей спортивной карьеры. В июне 2023 года она объявила о завершении выступлений в профессиональном теннисе, а в сентябре стала мамой.