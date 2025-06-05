Анетт Контавейт в Париже вручили важный диплом

В 2020 году Контавейт начала изучать психологию в Университете Индианы (США). Недавно она завершила обучение и получила степень бакалавра, но не смогла присутствовать на церемонии вручения дипломов в университете. Это упущение исправили в столице Франции.

«Я пропустила церемонию вручения дипломов в Университете Индианы, но зато у меня была своя - в Париже. Спасибо WTA за возможность реализовать свои академические цели!» – поблагодарила Контавейт главную организацию женского тенниса.