Правительство ужесточает требования к сберегательно-кредитным кооперативам

«Время показало, что управление чужими сбережениями требует от СКК такой же ответственности, гарантий и надзора, как и в случае с банками», - заявил министр финансов Юрген Лиги.

«Это изменение закона не означает, что вкладчики должны срочно предпринимать какие-либо действия или снимать деньги. У кооперативов есть достаточно времени, чтобы изменить формат своей деятельности или завершить ее. Однако вкладчикам стоит проявить интерес и узнать, какие планы у их кооператива», - добавила вице-канцлер по финансовой и налоговой политике Министерства финансов Эвелин Лийвамяги.

Законопроект планируется ввести в действие поэтапно. Конкретные сроки будут определены в ходе парламентского обсуждения.

В первом этапе будет запрещено создавать новые СКК и рекламировать процентные ставки по вкладам. Также кооперативы обязаны будут увеличить вступительные и паевые взносы для новых членов.

Во втором этапе СКК будет запрещено заключать новые или продлевать существующие договоры по вкладам, а также ограничится возможность кредитования других финансовых учреждений.

На последнем этапе кооперативы должны будут к началу 2027 года принять решение о дальнейшем формате своей деятельности. С 2029 года останется три возможных варианта:

Получить лицензию кооперативного банка или обычного банка для привлечения вкладов. В этом случае кооператив переходит под надзор Финансовой инспекции, а вклады получают гарантию от Гарантийного фонда.

Продолжить как обычный потребительский кооператив, но без права привлекать вклады. Допускается оказание платежных услуг или выдача потребительских кредитов при наличии соответствующей лицензии Финансовой инспекции.

Полностью прекратить кооперативную деятельность.

Необходимость внесения изменений связана с тем, что на практике СКК уже действуют как банки: привлекают средства физических лиц и выдают кредиты. В отличие от банков, их деятельность не регулируется финансовым надзором. Формально контроль должны осуществлять сами члены кооператива, однако несколько крупных банкротств СКК показали, что на деле это не работает. Без ужесточения правил нельзя исключить новые случаи банкротств.