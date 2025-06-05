Сам театр в четверг, 5 июня, разослал журналистам приглашение на пресс-конференцию, которая состоится во вторник. На этой конференции название театра будет официально объявлено.

В совет фонда «Русский театр» входят руководитель Капитала культуры Маргус Алликмаа, представитель Министерства финансов и будущий директор Академии культуры в Вильянди Отть Карулин, присяжный адвокат Эрки Фелс и вице-канцлер по вопросам культурного многообразия Министерства культуры Эда Сильберг.