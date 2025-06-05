Министр обороны ФРГ Борис Писториус в четверг, 5 июня, заявил о намерении значительно увеличить численность действующих военнослужащих бундесвера на фоне нарастающей угрозы со стороны России. По его словам, потребность составляет порядка 50 или 60 тысяч дополнительных солдат. Это означает прирост почти на треть по сравнению с нынешней численностью - около 180 тысяч военнослужащих, пишет Deutsche Welle.
«Возникает вопрос, останется ли добровольная военная служба в нынешнем формате достаточной и в будущем», - отметил Писториус на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Он подчеркнул, что германская армия должна быть готова набирать и обучать большее количество рекрутов.
В рамках встречи в Брюсселе обсуждаются меры по масштабному укреплению оборонной мощи Североатлантического альянса. Особое внимание уделяется системам противовоздушной обороны.
Генсек НАТО призвал готовиться к отражению возможной агрессии
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал текущий момент «историческим», отметив, что альянс должен ясно продемонстрировать готовность к отражению возможной агрессии. «Это потребует значительных затрат, но в долгосрочной перспективе они себя оправдают», - заверил он.
На сегодняшнем заседании в Брюсселе НАТО планирует утвердить новые, значительно более высокие стандарты обороноспособности, включая численность войск и уровень оснащенности. Подробности не разглашаются, поскольку большая часть информации засекречена.
Новые целевые нормы по военным расходам
Кроме того, встреча в Брюсселе готовит почву для предстоящего саммита НАТО в Гааге, который пройдет в конце месяца. Ожидается, что там будут официально утверждены новые целевые нормы по военным расходам. В качестве ориентира обсуждаются ассигнования на уровне около 5% от ВВП страны, из которых 3,5% должны составлять прямые оборонные траты. Вопрос о сроках достижения этих показателей обсуждается.
Писториус назвал эти планы «отнюдь не нереалистичными», отметив, что вопрос недофинансирования армии больше не будет актуален. «Сегодня дается старт. Мы догоняем. Мы уже начали и прибавляем темп, и это насущно необходимо в условиях текущей угрозы», - подчеркнул министр.