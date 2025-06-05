«Возникает вопрос, останется ли добровольная военная служба в нынешнем формате достаточной и в будущем», - отметил Писториус на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Он подчеркнул, что германская армия должна быть готова набирать и обучать большее количество рекрутов.

В рамках встречи в Брюсселе обсуждаются меры по масштабному укреплению оборонной мощи Североатлантического альянса. Особое внимание уделяется системам противовоздушной обороны.

Генсек НАТО призвал готовиться к отражению возможной агрессии

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал текущий момент «историческим», отметив, что альянс должен ясно продемонстрировать готовность к отражению возможной агрессии. «Это потребует значительных затрат, но в долгосрочной перспективе они себя оправдают», - заверил он.

На сегодняшнем заседании в Брюсселе НАТО планирует утвердить новые, значительно более высокие стандарты обороноспособности, включая численность войск и уровень оснащенности. Подробности не разглашаются, поскольку большая часть информации засекречена.

Новые целевые нормы по военным расходам

Кроме того, встреча в Брюсселе готовит почву для предстоящего саммита НАТО в Гааге, который пройдет в конце месяца. Ожидается, что там будут официально утверждены новые целевые нормы по военным расходам. В качестве ориентира обсуждаются ассигнования на уровне около 5% от ВВП страны, из которых 3,5% должны составлять прямые оборонные траты. Вопрос о сроках достижения этих показателей обсуждается.