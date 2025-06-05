Уроки физики будут проводиться одновременно в разных школах

Образовательный кластер Ида-Вирумаа Hariduskopter запускает проект «Усиленного учителя», в рамках которого физику будут преподавать в онлайн-формате одновременно для учеников нескольких школ.
В июне проводится конкурс для отбора учителей, которые разработают онлайн-курсы по физике для выпускных классов основной школы. Эти курсы планируется провести в 2025/2026 учебном году.
«Мы выбрали именно физику, потому что в Ида-Вирумаа остро не хватает квалифицированных преподавателей естественных наук. "Усиленные учителя" - это профессиональные педагоги, которых поддерживает команда. Они преподают в онлайн-формате одновременно десяткам учеников, находящихся в разных школах по всему уезду. Такой формат - решение для школ, где нет учителя физики, он перегружен или требуется поддержка на эстонском языке», - рассказала координатор Hariduskopter Керда Эйерт.
Проект поддерживают НКО Skaala Impact и Эстонская бизнес-школа (EBS). «Мы поддерживаем программу "Усиленных учителей по физике", потому что верим, что будущее образования - в технологической командной работе. Наша цель - дать учителям инструменты и смелость для экспериментов. Работа в команде и взаимодействие между школами позволяют создать масштабируемое решение, с помощью которого каждая открытая к сотрудничеству школа, независимо от ее размеров и расположения, сможет предложить качественное STEM-образование», - отметил канцлер EBS Март Хабакук.
С 22 апреля по 6 июня при сотрудничестве с Таллиннским департаментом образования был проведен пилотный проект, в рамках которого один учитель вел онлайн-уроки математики одновременно в нескольких школах - в Артеской гимназии в Таллинне, Нарвской центральной школе и Ярвеской школе в Кохтла-Ярве.
Руководитель проекта от Skaala Impact Мария Рахамяги-Суйтс рассказала, что сейчас идет анализ полученного опыта и работа над улучшением модели: «Мы всегда там, где есть активные люди и инициативные лидеры. Разработка новых решений и курсов проводится в сотрудничестве со школами Ида-Вирумаа. Эти курсы помогут обеспечить равный доступ к качественному образованию и дадут ученикам навыки, необходимые в будущем», - добавила она.
До конца июня принимаются заявки от команд из 3–5 учителей, готовых создать онлайн-курсы по одной из тем третьей ступени обучения по физике: оптика, механика, электричество, теплота и ядерная энергия. Три лучшие команды получат грант в размере 10 000 евро на разработку курса и его реализацию.
Занятия будут проходить в школьных классах в одно и то же время, а учителя или ассистенты будут помогать организовать участие учеников в онлайн-уроках.
Срок подачи заявок до 30 июня, победители конкурса будут объявлены в июле, а регистрация для школ откроется 1 августа.
19 июня состоится информационный семинар для всех заинтересованных, на котором расскажут условия конкурса и опытом поделятся эксперты, уже проводившие подобные онлайн-курсы.
Hariduskopter Ида-Вирумаа был создан в 2020 году местными органами самоуправления и учебными заведениями для совместного развития и координации сферы образования в регионе. Его цель - привлечение специалистов извне и повышение качества образования.
Skaala Impact (прежнее название - фонд Tulevikufond Таавета и Стена) создан в 2022 году для объединения инвестиций, грантов и пожертвований с общественным эффектом. Фонд поддерживает инициативы в трех направлениях: образование и ментальное здоровье молодежи, развитие предпринимательского мышления и защита свобод.
Фонд воздействия EBS направлен на вовлечение ответственных предпринимателей, руководителей и экспертов в развитие образования, сотрудничество частного и государственного секторов и обновление школьной инфраструктуры.