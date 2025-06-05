Уроки физики будут проводиться одновременно в разных школах

До конца июня принимаются заявки от команд из 3–5 учителей, готовых создать онлайн-курсы по одной из тем третьей ступени обучения по физике: оптика, механика, электричество, теплота и ядерная энергия. Три лучшие команды получат грант в размере 10 000 евро на разработку курса и его реализацию.

Занятия будут проходить в школьных классах в одно и то же время, а учителя или ассистенты будут помогать организовать участие учеников в онлайн-уроках.

Срок подачи заявок до 30 июня, победители конкурса будут объявлены в июле, а регистрация для школ откроется 1 августа.

19 июня состоится информационный семинар для всех заинтересованных, на котором расскажут условия конкурса и опытом поделятся эксперты, уже проводившие подобные онлайн-курсы.

Hariduskopter Ида-Вирумаа был создан в 2020 году местными органами самоуправления и учебными заведениями для совместного развития и координации сферы образования в регионе. Его цель - привлечение специалистов извне и повышение качества образования.

Skaala Impact (прежнее название - фонд Tulevikufond Таавета и Стена) создан в 2022 году для объединения инвестиций, грантов и пожертвований с общественным эффектом. Фонд поддерживает инициативы в трех направлениях: образование и ментальное здоровье молодежи, развитие предпринимательского мышления и защита свобод.

Фонд воздействия EBS направлен на вовлечение ответственных предпринимателей, руководителей и экспертов в развитие образования, сотрудничество частного и государственного секторов и обновление школьной инфраструктуры.