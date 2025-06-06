​«Ай да сукин сын!»: искусственный интеллект разоблачил пропаганду посольства России

Сотрудники посольства РФ в Эстонии публикуют видеоролики со стихами. В первом клипе человек с фамилией Прилепин читает стихотворение Пушкина. Вместе с искусственным интеллектом (без него никак) мы проанализировали смыслы, которые пытаются донести сотрудники внешнеполитического ведомства Москвы.
Русский язык - «инструмент межгосударственного общения», который «всегда представлял собой живую духовную нить», соединяющую многие поколения соотечественников «в единый народ». Об этом пишут дипломаты РФ в своем Facebook-аккаунте, напоминая, что 6 июня исполнится 226 лет со дня рождения Александра Пушкина.