​«Ай да сукин сын!»: искусственный интеллект разоблачил пропаганду посольства России

Сотрудники посольства РФ в Эстонии публикуют видеоролики со стихами. В первом клипе человек с фамилией Прилепин читает стихотворение Пушкина. Вместе с искусственным интеллектом (без него никак) мы проанализировали смыслы, которые пытаются донести сотрудники внешнеполитического ведомства Москвы.