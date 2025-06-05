Житель Эстонии увидел, как в багажник автомобиля кладут ребенка: полиция отреагировала незамедлительно

Проезжавший мимо велосипедист увидел, как около одной из гостиниц в Пярну кладут человека в багажник автомобиля, и позвонил в Центр тревоги, сообщила в четверг пресс-служба Ляэнеской префектуры.

Полиция быстро отреагировала на сообщение и начала поиски транспортного средства - проверила место происшествия, записи близлежащих камер и различные соответствующие описанию автомобили.

Благодаря сотрудничеству с владельцем гостиницы полиции удалось установить личности людей и связаться с ними. Выяснилось, что это были туристы. Поскольку людей было больше, чем вмещал пятиместный автомобиль, одного ребенка решили положить в багажник.