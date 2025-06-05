Качество воды в Тартумаа восстановлено: кипятить ее больше не нужно

Качество водопроводной воды в населенных пунктах Сойнасте, Юленурме и Тырванди, расположенных рядом с Тарту, стабилизировалось, об этом свидетельствуют последние анализы воды, проведенные Департаментом здоровья. Это означает, что жителям этих районов больше не нужно кипятить воду перед употреблением.
В качестве меры предосторожности рекомендация кипятить воду по-прежнему остается в силе для детских садов Сойнасте и Тырванди, а также для школы в Тырванди. Это связано с тем, что в этих учреждениях из-за нестабильных показателей микробов необходимо дополнительно очистить трубы и оборудование.