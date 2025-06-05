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Качество воды в Тартумаа восстановлено: кипятить ее больше не нужно

Перевод: Каролина Вертяева
Хотя общая обязанность кипятить воду больше не действует, Департамент здоровья по-прежнему рекомендует кипятить воду в детских садах Тырванди и Сойнасте, а также в школе Тырванди, поскольку сантехника и водопроводное оборудование там требуют дополнительного обслуживания.

Качество водопроводной воды в населенных пунктах Сойнасте, Юленурме и Тырванди, расположенных рядом с Тарту, стабилизировалось, об этом свидетельствуют последние анализы воды, проведенные Департаментом здоровья. Это означает, что жителям этих районов больше не нужно кипятить воду перед употреблением.

В качестве меры предосторожности рекомендация кипятить воду по-прежнему остается в силе для детских садов Сойнасте и Тырванди, а также для школы в Тырванди. Это связано с тем, что в этих учреждениях из-за нестабильных показателей микробов необходимо дополнительно очистить трубы и оборудование.

Как подчеркнул пресс-секретарь Департамента здоровья Имре Каас, прямой угрозы здоровью нет, поскольку обнаруженные показатели не считаются опасными для человека.

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