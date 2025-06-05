В рамках Дней Старого города можно бесплатно чипировать домашнего питомца

В зоне для домашних животных у пруда Шнелли представители различных организаций по защите животных и учреждений, занимающихся благополучием животных, дадут полезные советы по уходу за питомцами. Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства совместно с Департаментом сельского хозяйства и продовольствия предоставляет горожанам возможность бесплатно чипировать своего питомца и при необходимости вакцинировать его от бешенства.

«Домашние животные - наши верные друзья, и о них необходимо заботиться так же, как о любом другом члене семьи. Бывает, что они убегают из дома, и это становится большим переживанием для семьи. Чтобы такие ситуации заканчивались благополучно, важно, чтобы у питомца был чип, а данные владельца в регистре домашних животных были актуальными», - сказала исполняющая обязанности руководителя службы благополучия домашних животных Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Эсме Кассак.

Представителей города Таллинна можно будет найти в палатке Таллиннского департамента муниципальной полиции рядом с представителями Департаментом сельского хозяйства и продовольствия.