В рамках Дней Старого города можно бесплатно чипировать домашнего питомца

Приводите свою кошку, собаку или кролика на бесплатное чипирование, запись в регистр домашних животных и вакцинацию от бешенства в субботу, 7 июня, к пруду Шнелли.
В зоне для домашних животных у пруда Шнелли представители различных организаций по защите животных и учреждений, занимающихся благополучием животных, дадут полезные советы по уходу за питомцами. Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства совместно с Департаментом сельского хозяйства и продовольствия предоставляет горожанам возможность бесплатно чипировать своего питомца и при необходимости вакцинировать его от бешенства.
«Домашние животные - наши верные друзья, и о них необходимо заботиться так же, как о любом другом члене семьи. Бывает, что они убегают из дома, и это становится большим переживанием для семьи. Чтобы такие ситуации заканчивались благополучно, важно, чтобы у питомца был чип, а данные владельца в регистре домашних животных были актуальными», - сказала исполняющая обязанности руководителя службы благополучия домашних животных Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Эсме Кассак.
Представителей города Таллинна можно будет найти в палатке Таллиннского департамента муниципальной полиции рядом с представителями Департаментом сельского хозяйства и продовольствия.
«В Таллиннский департамент муниципальной полиции часто обращаются по вопросам нарушений правил содержания собак и кошек. Наша задача - реагировать на такие сообщения, общаться с владельцами животных и при необходимости разъяснять действующие требования и договоренности между жителями города, которые помогают обеспечивать приятную и безопасную городскую среду для всех. На мероприятии Käpakäik мы расскажем жителям города обо всем, что связано с содержанием домашних животных, и ответим на вопросы. Также мы подадим пример другим и сделаем прививки одному из питомцев нашего инспектора», - сказала начальник отдела рассмотрения и районной работы Таллиннского департамента муниципальной полиции Крислин Пярт.
Внесение домашних животных в регистр домашних животных является в Таллинне обязательным. Сейчас в регистре числится более 33 000 собак и 39 000 кошек. На самом деле в городе животных больше, но по разным причинам не все внесены в регистр. Кроме того, в регистр домашних животных стоит вносить и других питомцев, например, кроликов или даже попугаев - их маркировка может отличаться в зависимости от вида.
Зона для домашних животных будет открыта в рамках Дней Старого города в субботу, 7 июня, с 11:30 до 15:30. Помимо организатора зоны и благотворительного шествия Käpakäik - Эстонского общества защиты животных, там будут представлены также Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства, Департамент сельского хозяйства и продовольствия, Таллиннский департамент муниципальной полиции, Varjupaikade MTÜ и Loomus.
Расписание зоны для домашних животных и дополнительную информацию можно найти на сайте Эстонского общества защиты животных.